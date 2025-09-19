Megtehet ilyet egy szupersztár? Balhé tört ki Leonardo DiCaprio filmje forgatásán

Napokon belül meghódítja a magyar vásznakat is az év legjobban várt filmje, az Egyik csata a másik után. Leonardo DiCaprio komoly Oscar-esélyes szatírájának forgatása nem volt zökkenőmentes, dacára annak, hogy Hollywood legnagyobb fenegyereke, a 11 Oscar-díjra jelölt Paul Thomas Anderson (PTA) vállalta magára a rendezést. Leo mellett Sean Penn, Benicio Del Toro és Regina Hall láthatók a filmben.

Leonardo DiCaprio filmjének forgatása komoly galibát okozott (Fotó: Warner)

Botrány Leonardo DiCaprio filmjének forgatásán

10 érdekesség az Egyik csata a másik után című filmről

A film 130, más források szerint 175 millió dollárból készült. Ilyen összegből Marvel-szuperhősmozik készülnek, vagy olyan látványmozik, mint a Csillagok között és az Eredet.

készülnek, vagy olyan látványmozik, mint a A magas költségvetés jelentős része, 25-30 millió dollár Leonardo DiCaprio gázsiját teszi ki.

A stáb irdatlan hosszú ideig, 7 hónapig forgatott, ami majdnem a duplája a hasonló típusú filmek forgatási idejének.

Komoly díjesélyes az Egyik csata a másik után (Fotó: Warner)

Az első vágás több, mint 4 óra lett volna, ám végül csak 170 perc lesz a film.

Leonardo DiCaprio közel 30 éve szeretett volna együtt dolgozni Paul Thomas Andersonnal. A direktor felajánlotta neki a pornósok világában játszódó Boogie Nights főszerepét, ahol a "hatalmas tehetséggel" megáldott Dirk Diggler figuráját kellett volna eljátszania. Állítólag a sok pucérkodás és film végi villantás miatt sem tetszett az ötlet az akkor 22 éves Leónak, aki inkább a Titanicot választotta. A szerepet végül Mark Walhberg játszotta el.

közel 30 éve szeretett volna együtt dolgozni Paul Thomas Andersonnal. A direktor felajánlotta neki a pornósok világában játszódó főszerepét, ahol a "hatalmas tehetséggel" megáldott figuráját kellett volna eljátszania. Állítólag a sok pucérkodás és film végi villantás miatt sem tetszett az ötlet az akkor 22 éves Leónak, aki inkább a Titanicot választotta. A szerepet végül játszotta el. A mozinak szomorú apropója is van, ez volt az utolsó közös munkája PTA-nek Adam Somnerrel, aki az utóbbi közel 20 évben a jobbkeze volt a filmje készítésénél. A férfi pajzsmirigyrákban hunyt el a forgatás után.

Leonardo DiCaprio 2025-ben is nagyot robbant új mozijával, még a kritikusok szerint is (Fotó: Warner)

A stáb komoly botrányba keveredett Sacramentóban . A kaliforniai város egyik helyszínén ugyanis egy hajléktalan táborba gyűjtötték össze a helyi fedél nélkülieket azért, hogy nyugodtan tudják forgatni az utcai jeleneteket. Néhány humánus megoldásnak vélték az eljárást, míg többen úgy gondolták, a film készítői szembe köpik magukat, hiszen pont kényszerfogvatartások ellen is kampányol a film.

. A kaliforniai város egyik helyszínén ugyanis egy hajléktalan táborba gyűjtötték össze a helyi fedél nélkülieket azért, hogy nyugodtan tudják forgatni az utcai jeleneteket. Néhány humánus megoldásnak vélték az eljárást, míg többen úgy gondolták, a film készítői szembe köpik magukat, hiszen pont kényszerfogvatartások ellen is kampányol a film. Ez a második olyan 21 századi film, amit VistaVision módszerrel forgattak A brutalista után. Az eljárást még az 1950-es évek kosztümös filmjeihez fejlesztették ki, ami jobb képminőséget biztosított a 35 mm-es filmre forgatott alkotásoknál és élesebb felbontást.

módszerrel forgattak A brutalista után. Az eljárást még az 1950-es évek kosztümös filmjeihez fejlesztették ki, ami jobb képminőséget biztosított a 35 mm-es filmre forgatott alkotásoknál és élesebb felbontást. A filmet már most komoly Oscar-esélyesnek tartják, ám a szakértők félnek, hogy anyagilag hatalmas lebőgés lesz a Warner filmje. A Variety szerint az Egyik csata a másik után 300 millió dolláros bevétel után lesz nullszaldós, de az előrejelzések szerint csupán 20 millió dolláros nyitásra számíthat. A díjátadó szezon és a kedvező szájhagyomány azonban sokat dobhat a film bevételén.