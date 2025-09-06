Veszélyben Hollywood: Brutális megszorítások jöhetnek az álomgyárban

Ázsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 17:45
Óriási mínusszal zárja 2025 nyarát a filmesvilág fellegvára. Hollywood számos bukást szenvedett el idén. Atombiztos filmek hasaltak el, miközben kisebb, eredeti alkotások mentek nagyot.
Hatalmas mínusszal zárja az idei nyarat a filmezés fellegvára. Hollywoodban már a pandémia előtt is kongatták a vészharangot, hogy a folytatások helyett jobb lenne az eredetiségre fókuszálni. A covid után a streamingszolgáltatók még nagyobb figyelmet kaptak, 2023-ban úgy tűnt, a Barbenheimer jelenségnek köszönhetően visszatérnek a mozikba az emberek, de tavaly a Glicked (vagyis a Gladiátor II. és a Wicked) már nem tudta megismételni ezt a bravúrt, ugyanis a szandálos film durván alulteljesített a boszorkányokkal szemben. Pár évvel korábban nyár végére csont nélkül 4 milliárd dollárt termelt Hollywood, idén többszáz milliós mínuszban vannak, miközben egyre drágábbak a jegyek. Vajon ez a vég kezdete és pár éven belül luxuscikk lesz a mozizás? 

Hollywood
Hollywood egy űrkutyának köszönheti a 2025-ös évet (Fotó: Disney)

Hollywood bajban

Idén eddig 2 filmnek sikerült átlépnie a mágikus 1 milliárd dolláros álomhatárt, ami igazán gyatra teljesítmény tekintve, hogy brutális költségvetésű látványfilmek uralták a nyarat. A Variety cikke és a boxofficemojo.com adatai alapján a szokásos 4 milliárd dollár mintegy 400 millióval elmarad, önmagában is kellemetlen, de ha belevesszük a mozijegyek árának drágulását, akkor pláne. A Zhe Ha 2 ráadásul a kínai piacon szedte össze a bevétele több, mint 95 százalékát, így releváns adatnak csupán Lilo és Stitch kalandja maradtak, akik picivel több, mint 1 milliárdot hasítottak idén. A film költségvetése ráadásul töredéke volt a Marvel szuperprodukcióknak, a csillagkutya mindössze 100 millió dollárból készült. 

Nézzük:

  • Lilo & Stitch $1,035,162,344    
  • Egy Minecraft-film $957,749,195    
  • Jurassic World: Újjászületés $856,552,674    
  • Így neveld a sárkányod $630,272,179   
  • F1 $615,361,018    
  • Superman $612,263,305   
  • Mission: Impossible – A végső leszámolás $598,056,261
  • A Fantasztikus 4-es: Első lépések $508,239,551   
  • Amerika kapitány: Szép új világ $415,101,577   
  • Mennydörgők* $382,436,917 
Elhasaltak a Marvel-hősök (Fotó: Marvel Studios)

Mint látható, a látványfilmekre idén is sokan kíváncsiak voltak, de ha ehhez hozzávesszük, hogy az itt látott filmek 200-300 millió dolláros és legalább 100 millió dolláros marketingköltséggel készültek, máris jól látható, hogy nem túl rózsás a helyzet. A fenti bevételi adatok fele ugyanis a moziknál marad, így egyértelműen kijelenthető, hogy a Mission: Impossible – A végső leszámolás, A Fantasztikus 4-es: Első lépések, Amerika kapitány: Szép új világ és a Mennydörgők* elég combos bukások lettek. Brad Pitt és Superman is csak szolid hasznot hoztak, gyakorlatilag a dinók, a pixelfigurák és az űrkutya volt képes jelentős profitot termelni. 

Hollywood és az eredetiség

Meglepetés siker lett a Fegyverek (Fotó: Warner)

A sokszor felvetett kérdés, hogy az agyonhasznált szuperhősfilmek helyett, miért nem fejlesztenek eredeti forgatókönyveket, ugyanis a 2025-ös év is bizonyította, hogy lehet kiemelkedő sikereket csinálni kevés pénzből, és adott esetben nagy sztárok nélkül is. Idén főleg a horrorzsánere hozott megújulást, de a romantikus filmek kedvelőinek is kedveztek. 

  • Bűnösök (büdzsé 90 millió) $366,678,513  
  • Végső állomás: Vérvonalak (büdzsé 50 millió) $300,930,814    
  • Fegyverek (büdzsé 40 millió) $239,055,961    
  • 28 évvel később (büdzsé 60 millió) $150,446,897    
  • Bridget Jones: Bolondulásig (büdzsé 50 millió) $140,387,480
  • Még indig nem férek a bőrödbe (büdzsé 40 millió) $134,695,685    
  • Materialista (büdzsé 20 millió) $92,603,614    

Mit hoz az év vége Hollywoodban? 

Szépítésre még van esély, ugyanis pár nagyszabású produkció van az álomgyár tarsolyában. Szeptemberben érkezik Leonardo DiCaprio új filmje: az Egyik csata a másik után. Októberben Jared Leto feszít a Tron: Ares-ban, ahogy novemberben olyan Glen Powell Menekülő embere, a Wicked 2. része, illetve a Zootropolis 2. is bevonzza a nézőket a mozikba. Decemberben egyértelműen az Avatar: Tűz és hamu uralja majd a vásznakat az előrejelzések szerint. 

 

 

 

 

