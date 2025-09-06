Veszélyben Hollywood: Brutális megszorítások jöhetnek az álomgyárban

Hatalmas mínusszal zárja az idei nyarat a filmezés fellegvára. Hollywoodban már a pandémia előtt is kongatták a vészharangot, hogy a folytatások helyett jobb lenne az eredetiségre fókuszálni. A covid után a streamingszolgáltatók még nagyobb figyelmet kaptak, 2023-ban úgy tűnt, a Barbenheimer jelenségnek köszönhetően visszatérnek a mozikba az emberek, de tavaly a Glicked (vagyis a Gladiátor II. és a Wicked) már nem tudta megismételni ezt a bravúrt, ugyanis a szandálos film durván alulteljesített a boszorkányokkal szemben. Pár évvel korábban nyár végére csont nélkül 4 milliárd dollárt termelt Hollywood, idén többszáz milliós mínuszban vannak, miközben egyre drágábbak a jegyek. Vajon ez a vég kezdete és pár éven belül luxuscikk lesz a mozizás?

Hollywood egy űrkutyának köszönheti a 2025-ös évet (Fotó: Disney)

Hollywood bajban

Idén eddig 2 filmnek sikerült átlépnie a mágikus 1 milliárd dolláros álomhatárt, ami igazán gyatra teljesítmény tekintve, hogy brutális költségvetésű látványfilmek uralták a nyarat. A Variety cikke és a boxofficemojo.com adatai alapján a szokásos 4 milliárd dollár mintegy 400 millióval elmarad, önmagában is kellemetlen, de ha belevesszük a mozijegyek árának drágulását, akkor pláne. A Zhe Ha 2 ráadásul a kínai piacon szedte össze a bevétele több, mint 95 százalékát, így releváns adatnak csupán Lilo és Stitch kalandja maradtak, akik picivel több, mint 1 milliárdot hasítottak idén. A film költségvetése ráadásul töredéke volt a Marvel szuperprodukcióknak, a csillagkutya mindössze 100 millió dollárból készült.

Nézzük:

Lilo & Stitch $1,035,162,344

Egy Minecraft-film $957,749,195

Jurassic World: Újjászületés $856,552,674

Így neveld a sárkányod $630,272,179

F1 $615,361,018

Superman $612,263,305

Mission: Impossible – A végső leszámolás $598,056,261

A Fantasztikus 4-es: Első lépések $508,239,551

Amerika kapitány: Szép új világ $415,101,577

Mennydörgők* $382,436,917

Elhasaltak a Marvel-hősök (Fotó: Marvel Studios)

Mint látható, a látványfilmekre idén is sokan kíváncsiak voltak, de ha ehhez hozzávesszük, hogy az itt látott filmek 200-300 millió dolláros és legalább 100 millió dolláros marketingköltséggel készültek, máris jól látható, hogy nem túl rózsás a helyzet. A fenti bevételi adatok fele ugyanis a moziknál marad, így egyértelműen kijelenthető, hogy a Mission: Impossible – A végső leszámolás, A Fantasztikus 4-es: Első lépések, Amerika kapitány: Szép új világ és a Mennydörgők* elég combos bukások lettek. Brad Pitt és Superman is csak szolid hasznot hoztak, gyakorlatilag a dinók, a pixelfigurák és az űrkutya volt képes jelentős profitot termelni.