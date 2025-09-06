Veszélyben Hollywood: Brutális megszorítások jöhetnek az álomgyárban

Hatalmas mínusszal zárja az idei nyarat a filmezés fellegvára. Hollywoodban már a pandémia előtt is kongatták a vészharangot, hogy a folytatások helyett jobb lenne az eredetiségre fókuszálni. A covid után a streamingszolgáltatók még nagyobb figyelmet kaptak, 2023-ban úgy tűnt, a Barbenheimer jelenségnek köszönhetően visszatérnek a mozikba az emberek, de tavaly a Glicked (vagyis a Gladiátor II. és a Wicked) már nem tudta megismételni ezt a bravúrt, ugyanis a szandálos film durván alulteljesített a boszorkányokkal szemben. Pár évvel korábban nyár végére csont nélkül 4 milliárd dollárt termelt Hollywood, idén többszáz milliós mínuszban vannak, miközben egyre drágábbak a jegyek. Vajon ez a vég kezdete és pár éven belül luxuscikk lesz a mozizás?
Idén eddig 2 filmnek sikerült átlépnie a mágikus 1 milliárd dolláros álomhatárt, ami igazán gyatra teljesítmény tekintve, hogy brutális költségvetésű látványfilmek uralták a nyarat. A Variety cikke és a boxofficemojo.com adatai alapján a szokásos 4 milliárd dollár mintegy 400 millióval elmarad, önmagában is kellemetlen, de ha belevesszük a mozijegyek árának drágulását, akkor pláne. A Zhe Ha 2 ráadásul a kínai piacon szedte össze a bevétele több, mint 95 százalékát, így releváns adatnak csupán Lilo és Stitch kalandja maradtak, akik picivel több, mint 1 milliárdot hasítottak idén. A film költségvetése ráadásul töredéke volt a Marvel szuperprodukcióknak, a csillagkutya mindössze 100 millió dollárból készült.
Nézzük:
Mint látható, a látványfilmekre idén is sokan kíváncsiak voltak, de ha ehhez hozzávesszük, hogy az itt látott filmek 200-300 millió dolláros és legalább 100 millió dolláros marketingköltséggel készültek, máris jól látható, hogy nem túl rózsás a helyzet. A fenti bevételi adatok fele ugyanis a moziknál marad, így egyértelműen kijelenthető, hogy a Mission: Impossible – A végső leszámolás, A Fantasztikus 4-es: Első lépések, Amerika kapitány: Szép új világ és a Mennydörgők* elég combos bukások lettek. Brad Pitt és Superman is csak szolid hasznot hoztak, gyakorlatilag a dinók, a pixelfigurák és az űrkutya volt képes jelentős profitot termelni.
A sokszor felvetett kérdés, hogy az agyonhasznált szuperhősfilmek helyett, miért nem fejlesztenek eredeti forgatókönyveket, ugyanis a 2025-ös év is bizonyította, hogy lehet kiemelkedő sikereket csinálni kevés pénzből, és adott esetben nagy sztárok nélkül is. Idén főleg a horrorzsánere hozott megújulást, de a romantikus filmek kedvelőinek is kedveztek.
Szépítésre még van esély, ugyanis pár nagyszabású produkció van az álomgyár tarsolyában. Szeptemberben érkezik Leonardo DiCaprio új filmje: az Egyik csata a másik után. Októberben Jared Leto feszít a Tron: Ares-ban, ahogy novemberben olyan Glen Powell Menekülő embere, a Wicked 2. része, illetve a Zootropolis 2. is bevonzza a nézőket a mozikba. Decemberben egyértelműen az Avatar: Tűz és hamu uralja majd a vásznakat az előrejelzések szerint.
