Évfordulós a Titanic: 40 éve találták meg az óceánjáró roncsait

1985 szeptember elsején Új-Fundland partjainál francia és amerikai tudósok hosszas keresés után megtalálták az 1912-ben elsüllyedt Titanic óceánjáró roncsait. A Titanic katasztrófája évtizedek óta foglalkoztatta a nyilvánosságot, így a felfedezés hatalmas port kavart. Később, 1997-ben, azonos címmel James Cameron rendezésében készült el a romantikus dráma, ami túlélők beszámolói alapján rekonstruálja a hajó útját és a végzetes eseményt. A hajóroncs felfedezésének 40. évfordulója alkalmából az Origo összegyűjtött néhány érdekességet a Leonardo DiCaprio és Kate Winslet főszereplésével készült filmről.

A Titanic katasztrófája több mint 100 éve foglalkoztatja a nyilvánosságot (Fotó: Entertainment Pictures)

James Cameron Titanic-mániája

A film rendezője, James Cameron 12 alkalommal merült le a roncshoz. Első útján számos remek felvételt készített, melyeket a későbbiekben fel akart használni a film végleges változatában. Arra azonban nem volt felkészülve, milyen elsöprő erejű élményben lesz része. Az első merülés végeztével a fedélzetre érkezve könnyekben tört ki, amikor ráébredt, hogy mekkora történelmi jelentőségű tragédiának lehetett szemtanúja. A forgatás alatt több időt töltött a hajóval, mint az utasok 1912-ben. Cameron az időkezelésnek is komoly jelentőséget tulajdonított. A Titanic összesen 2 óra 40 perc hosszú, a leírások szerint pontosan ennyi időbe telt, mire az óceánjáró elsüllyedt. A jégheggyel való ütközés 37 percig tartott, ez a jelenet a filmben is összesen ennyi időt ölel fel. Az Avatar rendezője mind a 150 főbb statisztával személyesen elbeszélgetett. Az utasokról rendelkezésre álló információk, valamint a túlélők visszaemlékezései alapján dolgozta ki a több mint 100 különböző karaktert, akiket a statiszták alakítottak. De a rendező nem minden esetben volt ennyire figyelmes. Amikor a stúdióban megépített akváriumban forgatták a vizes jeleneteket, Cameron kijelentette, hogy bárki, aki csak mosdószünetre el meri hagyni a vizet, azonnal ki lesz rúgva. Így a színészek, köztük Kate Winslet és DiCaprio is kénytelenek voltak a vízben könnyíteni magukon.

James Cameron kíméletlen volt a Titanic forgatása alatt (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Többszörös rekorder lett a film

A Titanic díjai több szempontból is érdekesek. Az idős Rose-t játszó Gloria Stuart a maga 87 évével a legidősebb színész volt, akit Oscar-díjra jelöltek a legjobb mellékszereplőnek járó kategóriában, emellett a legidősebb Oscarra jelölt színésznő rekordját is ő tartja. James Cameron is rekorder, övé az első olyan alkotás, amiben a produceri munkát, az írást, a rendezést és a vágást is egy személy végezte – ő maga – és elhozta a legjobb filmnek járó díjat. A díjeső és a gigantikus népszerűség ellenére Kate Winslet és Leonardo DiCaprio egyaránt azt vallják, hogy borzalmasnak találják a Titanicban nyújtott alakításukat. Az igaz, hogy DiCaprio még csak jelölést sem kapott, Winslet pedig jelölve lett a legjobb női főszereplő kategóriában, de üres kézzel távozott, a Titanic ennek ellenére is dobogós minden idők legtöbb Oscar-díjat nyert filmjei között.