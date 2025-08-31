Leonardo DiCaprio forradalomra készül, támadnak a dilis gyilkosok

Legyen szó filmekről vagy sorozatokról, a havi ajánlónkból megtudhatod, hogy melyik alkotásokra érdemes figyelni a következő hetekben. Íme, öt film és sorozat, amit ne hagyj ki szeptemberben, hiszen olyan sztárok tűnnek fel bennük, mint Leonardo DiCaprio, Renée Zellweger vagy Steve Martin.

Leonardo DiCaprio újabb Oscarra készül? Fotó: ZUMAPRESS.com

Leonardo DiCaprio forradalmár: Érkezik az év legjobban várt filmje

Gyilkos a házban (Only Murders in The Building) 5. évad

Hazai streaming premier: 09.09. (Disney+)

Steve Martin, Selena Gomez és Martin Short nevével fémjelzett, remek hangulatú krimivígjáték egy York-i luxuslakás, három lakóból összeverődött, kényszerű és szokatlan nyomozócsapatának kalandjait mutatja be. Némi színházi és hollywoodi kitérő után az ötödik évadban pedig újra visszatérünk ebbe a bizonyos házba, hiszen az ajtónálló Lester halálának ügyében nyomoznak hőseink, akinek megelevenedő múltja a régi New Yorkról is mesél közben. Az új szereplők között pedig olyan sztárokat köszönthetünk, mint Christoph Waltz és Renée Zellweger.

A hosszú menetelés (The Long Walk)

Hazai mozis premier: 09.11.

Stephen King írói fantáziájának már sok rémisztő szörnyűséget köszönhetünk, miközben akadnak az életművében kimondottan érzelmes darabok is, utóbbiak főként a gyerek- és kamaszkorba kalauzolva az olvasóit – majd a filmfeldolgozások nézőit. Tinédzserek a hősei a legfrissebb King-moziadaptációnak is, akik közös túrázásra indulnak, de ez a hosszú séta egészen más jellegű, mint mondjuk az Állj mellém! esetében. Itt egy disztópikus jövő kegyetlen vetélkedőjén vesznek részt a srácok, a tét pedig az életük.

Világvége után (Afterburn)

Hazai mozis premier: 09.11.

Kegyetlen jövőben járunk a hónap akciófilmes csemegéjében, ahol egy napkitörés után összeomlott minden társadalmi intézmény és civilizációs szabály. A totális felfordulás viszont kedvez a zavarosban halászó kalandoroknak, mint annak a főhősnek is, akit történetesen a Mona Lisa megszerzésével bíznak meg. A Világvége után azért is érdemelte ki a figyelmünket és a listára kerülést, mert egy olyan hollywoodi szuperprodukcióról van szó, aminek hazánkfia, Antal Nimród jegyzi a forgatókönyvét.