Leonardo DiCaprio forradalomra készül, támadnak a dilis gyilkosok

Legyen szó filmekről vagy sorozatokról, a havi ajánlónkból megtudhatod, hogy melyik alkotásokra érdemes figyelni a következő hetekben. Íme, öt film és sorozat, amit ne hagyj ki szeptemberben, hiszen olyan sztárok tűnnek fel bennük, mint Leonardo DiCaprio, Renée Zellweger vagy Steve Martin.
Hazai streaming premier: 09.09. (Disney+)
Steve Martin, Selena Gomez és Martin Short nevével fémjelzett, remek hangulatú krimivígjáték egy York-i luxuslakás, három lakóból összeverődött, kényszerű és szokatlan nyomozócsapatának kalandjait mutatja be. Némi színházi és hollywoodi kitérő után az ötödik évadban pedig újra visszatérünk ebbe a bizonyos házba, hiszen az ajtónálló Lester halálának ügyében nyomoznak hőseink, akinek megelevenedő múltja a régi New Yorkról is mesél közben. Az új szereplők között pedig olyan sztárokat köszönthetünk, mint Christoph Waltz és Renée Zellweger.
Hazai mozis premier: 09.11.
Stephen King írói fantáziájának már sok rémisztő szörnyűséget köszönhetünk, miközben akadnak az életművében kimondottan érzelmes darabok is, utóbbiak főként a gyerek- és kamaszkorba kalauzolva az olvasóit – majd a filmfeldolgozások nézőit. Tinédzserek a hősei a legfrissebb King-moziadaptációnak is, akik közös túrázásra indulnak, de ez a hosszú séta egészen más jellegű, mint mondjuk az Állj mellém! esetében. Itt egy disztópikus jövő kegyetlen vetélkedőjén vesznek részt a srácok, a tét pedig az életük.
Hazai mozis premier: 09.11.
Kegyetlen jövőben járunk a hónap akciófilmes csemegéjében, ahol egy napkitörés után összeomlott minden társadalmi intézmény és civilizációs szabály. A totális felfordulás viszont kedvez a zavarosban halászó kalandoroknak, mint annak a főhősnek is, akit történetesen a Mona Lisa megszerzésével bíznak meg. A Világvége után azért is érdemelte ki a figyelmünket és a listára kerülést, mert egy olyan hollywoodi szuperprodukcióról van szó, aminek hazánkfia, Antal Nimród jegyzi a forgatókönyvét.
Hazai mozis premier: 09.11.
Sosem elég a Crawley családból! Az angol arisztokrata família töretlen népszerűségnek örvend a hazai nézők között is, akik immár nem csak egy hatévados sorozatban, de két mozifilmben is követhették a kedvenceik sorsát. A filmtrilógia új, minden szálat elvarró filmjében már az 1930-as években járunk, és a családnak egy társasági botrány mellett anyagi gondokkal is kell szembesülnie, így az egész ház a nyilvános megszégyenülés rémével néz farkasszemet.
Hazai mozis premier: 09.25.
A kortárs amerikai filmművészet egyik legkiemelkedőbb rendezője Paul Thomas Anderson, akinek már olyan remekműveket köszönhetnek a nézők, mint a Boogie Nights, a Magnólia, a Vérző olaj, vagy legutóbb a Licorice Pizza. Nem csoda hát, hogy minden új rendezését kiemelt figyelem kíséri, de a szeptemberben érkező Egyik csata a másik után ráadásul egy Thomas Pynchon-regényt dolgoz fel és sztárokban is erős: Leonardo DiCaprio és Benicio Del Toro alakítanak benne egykori forradalmárokat, akiknek egy régi ellenség felbukkanása és egy lány eltűnése miatt kell újra aktivizálniuk magukat.
