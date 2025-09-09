Leonardo DiCaprio még a füvezést is bevállalta legújabb főszerepe kedvéért: Jön az Egyik csata a másik után

Leonardo DiCaprio ismét főszerepben tűnik fel, ezúttal Paul Thomas Anderson rendező Egyik csata a másik után című filmjében. A premier szeptember végén várható. A Wall Street farkasa sztárja a Variety magazinnak adott interjút a közelgő filmmel kapcsolatban.
A színész már korábban visszautasította Anderson felkérését a Boogie Nights főszerepére, amit végül Mark Wahlberg kapott meg. Ennek ellenére régi álma volt, hogy együtt dolgozhasson a rendezővel. Amikor megkapta a szerepet, vegyes érzésekkel érkezett meg az első forgatási napra.
Az első napon rettenetesen ideges voltam. Mindig ideges vagyok, amikor elkezdek forgatni, de mire eljött az ebédidő, már megnyugodtam. A filmszakmában nincs idő izgulni.
Az Egyik csata a másik után főszerepében DiCaprio olyan oldaláról mutatkozik be, amit eddig nem nagyon láthattak a rajongók. A szépfiús vonások itt háttérbe szorulnak, nem a Wall Street farkasából vagy a Titanicból megismert jólfésült Leóra kell számítanunk. Bár a medvetetemben csúszó-mászó Visszatérő főszerepében sem a legszebb oldalát mutatta, ezúttal egy igazán lecsúszott fazont alakít majd. Az exforradalmár Bob Ferguson szerepében láthatjuk, aki már maga mögött hagyta sikeres napjait, de most kénytelen újra felvenni a kapcsolatot régi tettestársaival, hogy megmentse a kislányát. A Titanic sztárja elárulta, hogy A nagy Lebowsky főszereplője, a Jeff Bridges által alakított Dude szolgáltatta az ihletet Bob Ferguson karakterének életre keltéséhez. „Ez a karakter mást sem csinál, csak ül otthon a kanapén és folyamatosan be van szívva. Nagyjából így érdemes elképzelni. Ehhez merítettem Jeff Bridges alakításából. Ez a folyamatos szedált nyugalom jól jött, különösen az őrült akciójeleneteknél.”
A színész a felkészülés alatt csúcsra járatta a “method acting” módszert, aminek lényege, hogy a lehető legmélyebben beleélje magát a saját karakterébe, megismerje annak motivációit és teljes pszichéjét, szinte eggyé váljon vele. Így ő maga is beszerzett néhány szál marihuánás cigarettát, de elmondása szerint nem tett jót neki a kaland. „Képtelen vagyok ilyen állapotban dolgozni, egyszerűen nem megy.”
DiCaprio mesélt Paul Thomas Anderson rendező nem hétköznapi módszereiről is.
Rengeteg őrültséget csináltunk a forgatáson. Paul ettől zseniális rendező és nagyon különbözik a többiektől. Ő azt akarja látni, ahogy a fickó sorozatosan elbukik, nem a győzelmeire kíváncsi.
Az Egyik csata a másik után szeptember 25-én debütál a magyar mozikban. A főbb szerepekben Teyana Taylor, a Föníciai séma sztárja, Benicio Del Toro, Regina Hall és a manapság már főként rendezőként tevékenykedő Sean Penn is felbukkan majd.
