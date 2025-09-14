Világsztárokat díjaztak a 21.CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon

Számos premiert, díjesélyes klasszikus és ismert európai filmesek munkáit láthatta az elmúlt bő egy hétben a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál közönsége. Tegnap este adták át a mustra díjait, ahol a Mamma Mia! sztárja, Stellan Skarsgård új filmje, az Érzelmi érték vitte el a fődíjat, a zsűri nagydíját pedig az Alkonyat Bellájának, Kristen Stewartnak az első rendezése, A víz kronológiája érdemelte ki.

Kristen Stewart rendezőként bizonyított Miskolcon (Fotó: Denis Guignebourg / Bestimage)

Számos Oscar-esélyes filmet nézhetett meg a közönség a CineFesten. Lapunk, illetve az origo.hu munkatársa is jelen volt az eseményen, ahol többek között Emma Stone legújabb, teljesen őrült filmjét, a Gladiátor II főszereplőjének, Paul Mescalnak új kosztümös drámáját, valamit az Oscar-díjas Deák Kristóf meglepő fekete komédiáját, az Egykutya című filmet tekinthettük meg.

A fődíjnyertes film már most nagyon komoly esélyekkel indul az Oscarért, ugyanis Miskolc előtt már Cannes-ból is elhozta az Érzelmi érték a fesztivál nagydíjat. A Stellan Skarsgård, Elle Fanning és Renate Reinsve főszereplésével készült film egy családi dráma, amelynek középpontjában Gustav (Stellan Skarsgård) és két lánya, Nora (Reinsve) és Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) elhidegült kapcsolata áll. Gustav filmrendező és új filmjében Nora lányának felajánlja egy fiatal anya szerepét, aki megdöbbentően sok mindenben hasonlít saját édesanyjára, akinek tragikus élete volt. Amikor visszautasítja, Gustav odaadja a szerepet a hollywoodi sztárnak, Rachel Kempnek (Elle Fanning). Amikor együtt elkezdenek készülni a projekt forgatására a családi házukban, fájdalmas emlékek és a mélyre eltemetett, mindent elsöprő harag tör felszínre.

A zsűri nagydíját az Alkonyat filmek sztárja, Kristen Stewart első nagyjátékfilmes rendezése, A víz kronológiája érdemelte ki a szakma zsűri szerint. A történet szerint egy olimpiai úszóreménység egy texasi ösztöndíj segítségével menekül el erőszakos otthonából. Miután elvesztette a házát a függőség miatt, Kesey tanítványaként folytatja tanulmányait Oregonban. Az írás, a család és az önismeret révén úrrá lesz nehéz múltján. A filmben Imogen Poots, Tom Sturridge és Jim Belushi láthatók.