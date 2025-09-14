Világsztárokat díjaztak a 21.CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon

Számos premiert, díjesélyes klasszikus és ismert európai filmesek munkáit láthatta az elmúlt bő egy hétben a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál közönsége. Tegnap este adták át a mustra díjait, ahol a Mamma Mia! sztárja, Stellan Skarsgård új filmje, az Érzelmi érték vitte el a fődíjat, a zsűri nagydíját pedig az Alkonyat Bellájának, Kristen Stewartnak az első rendezése, A víz kronológiája érdemelte ki.
Számos Oscar-esélyes filmet nézhetett meg a közönség a CineFesten. Lapunk, illetve az origo.hu munkatársa is jelen volt az eseményen, ahol többek között Emma Stone legújabb, teljesen őrült filmjét, a Gladiátor II főszereplőjének, Paul Mescalnak új kosztümös drámáját, valamit az Oscar-díjas Deák Kristóf meglepő fekete komédiáját, az Egykutya című filmet tekinthettük meg.
A fődíjnyertes film már most nagyon komoly esélyekkel indul az Oscarért, ugyanis Miskolc előtt már Cannes-ból is elhozta az Érzelmi érték a fesztivál nagydíjat. A Stellan Skarsgård, Elle Fanning és Renate Reinsve főszereplésével készült film egy családi dráma, amelynek középpontjában Gustav (Stellan Skarsgård) és két lánya, Nora (Reinsve) és Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) elhidegült kapcsolata áll. Gustav filmrendező és új filmjében Nora lányának felajánlja egy fiatal anya szerepét, aki megdöbbentően sok mindenben hasonlít saját édesanyjára, akinek tragikus élete volt. Amikor visszautasítja, Gustav odaadja a szerepet a hollywoodi sztárnak, Rachel Kempnek (Elle Fanning). Amikor együtt elkezdenek készülni a projekt forgatására a családi házukban, fájdalmas emlékek és a mélyre eltemetett, mindent elsöprő harag tör felszínre.
A zsűri nagydíját az Alkonyat filmek sztárja, Kristen Stewart első nagyjátékfilmes rendezése, A víz kronológiája érdemelte ki a szakma zsűri szerint. A történet szerint egy olimpiai úszóreménység egy texasi ösztöndíj segítségével menekül el erőszakos otthonából. Miután elvesztette a házát a függőség miatt, Kesey tanítványaként folytatja tanulmányait Oregonban. Az írás, a család és az önismeret révén úrrá lesz nehéz múltján. A filmben Imogen Poots, Tom Sturridge és Jim Belushi láthatók.
Pressburger Imre díj – A fesztivál fődíja a legjobb filmnek: Érzelmi érték (Sentimental Value / Affeksjonsverdi), r.: Joachim Trier
Zukor Adolf díj – A fesztivál Nagydíja: A víz kronológiája (The Chronology of Water), r.: Kristen Stewart
East of Europe díj: Beszélj hozzám, szél! (Wind, Talk to Me / Vetre, pričaj sa mnom), r.: Stefan Đorđević
Dargay Attila díj – A magyar animáció ifjú tehetsége: László Dóra
CineDocs díj: Itt élünk mi (We Live Here), r.: Zhanana Kurmasheva
CineNewWave díj: Következő megálló, r.: Potonyecz Fanni
A CICAE (Art Mozik Nemzetközi Szövetsége) zsűri díja: Az elnök tortája (Mamlaket al-qasab / The President’s Cake), r.: Hasan Hadi
A FIPRESCI (Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége) zsűri díja a legjobb nemzetközi filmnek: Az elnök tortája (Mamlaket al-qasab / The President’s Cake), r.: Hasan Hadi
A FIPRESCI (Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége) zsűri díja a legjobb CineNewWave kisfilmnek: A hóhér reggelije, r.: Dr. Mokrai Mihály
A Nemzetközi Ökumenikus Zsűri díja: Az elnök tortája (Mamlaket al-qasab / The President’s Cake), r.: Hasan Hadi
Közönségdíj az internetes szavazás alapján: Egykutya
Dr. Halmay Béla-díj – A miskolci kultúra lokálpatriótáinak: Salamon Attila
A „Veszélyek az on-line médiában!” diákfilm pályázat díjazottjai:
1. Lure, r.: Pethes Boglárka, Balla Tünde,
2. no comment, r.: Juhász Barnabás,
3. Na, lássuk a következőt!, r.: Peresztegi Hanna
Az Európai Mozi Nagykövete Díj: Erik Poppe
Az Art-Mozi Egyesület díja az év legjobb filmjének (2024): Lefkovicsék gyászolnak, r.: Breier Ádám
Életműdíj: Koltai Róbert és Tímár Péter
