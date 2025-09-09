Emma Stone évek óta mindent bevállal ennek a görög férfinak

Kevés olyan rendező-színésznő dinamitduó van manapság Hollywoodban, mint a kétszeres Oscar-díjas sztár és a görög zseni. Emma Stone és Yorgos Lanthimos A kedvenc című Oscar-díjas film óta dolgoznak folyamatosan együtt. A színésznő a Szegény párák című filmért - amit részben hazánkban forgattak - hazavihette a második aranyszobrát, majd bő fél évvel később már a bevállalós és szürreális A kegyelem fajtáiban bizonyíthatta tehetségét. A CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál pedig már láthatta a magyar mozikat október végén meghódító Bugonia című új közös filmjüket, amiben Stone külseje sokkoló változáson ment keresztól.
A kedvenc című filmben két társalkodónő igyekszik minden módon meghódítani a beteges és mérhetetlenül ostoba Anna királynőt a XVII-XVIII. század fordulóján. A valós történetben a szex és az árulás csupán eszköz a hatalomért vívott harcban Emma Stone és az Oscar-díjas Rachel Weisz karaktere között. A film utolsó, sokkoló jelenetében az Anna királynő szerepéért Oscart kapott Olivia Colman azonban megmutatja, milyen ostoba kis nyuszik ugrálják körbe őt egy kis apróért. Emellett Emma ebben a filmben vállalt először kendőzetlen meztelen jelenetet.
A Szegény párákban egy öngyilkos nőt játszik Stone, aki gyermeke miatt vetette magát egy folyóba. Egy tudós azonban a még élő magzat agyát sikeresen átültette a már testileg halott nő fejébe, így a színésznő egy harminc éves testben élő kisbabát játszik. Az őrült alapötlet legalább ugyanilyen látvánnyal jár, nem beszélve a figura mozgáskoordinációjáról. Az egyik éttermi jelentben a szintén hatalmasat alakító Mark Ruffalóval adnak elő egy olyan szinten értelmezhetetlen táncot, ami már önmagában egy fizikai bravúr a színésznő részéről. Illetve itt folytatódott Sotne meztelenkedése, és ebben a kategóriában is durva pillanatokat vállalt el.
Ugyanebben a filmben a már "tinédzser korba lépő" figura szeretné Párizsban megtapasztalni a feminizust és a szabad szerelem örömeit. Ezt azonban szintén kicsit félreérti, ugyanis egyhamar egy bordélyban találja magát, ahol nem hétköznapi igényeket elégít ki. Stone mindent bevállalt, a teljes meztelenség mellett szadomazo jelenetekben is látható a színésznő.
A kegyelem fajtái című 3 órás agymenésben három rövidfilmet köt össze egy laza történetszál. Stone egyszerre alakít benne egy mindenre elszánt nőt, egy lakatlan szigeten ragadt feleséget és egy, az örök életet kereső szektás nőt, aki az egész családját maga mögött hagyja, hogy egy szexkult tagja lehessen. A szerepek már önmagukban elég merészek, de az egyik felvonásban a színésznő és a férjét alakító Jesse Plemons egy párcserés orgiában is részt vesznek, ami stílusosan videókazettán néznek meg egy kellemes szombat esti vacsora közben.
A színésznő mindenkit meglepett az idei Oscaron a rövid hajával. Nem véletlen, ugyanis a Bugonia című filmben kopaszon szerepel Emma Stone. A színésznő nem bízta magát a sminkesekre, teljesen simára borotválták a fejét és hetekig forgatott így. A haja hónapok alatt nőtt vissza, fontosnak tartotta, hogy a kinézete teljesen tükrözze a karakterét. A sztár egy nagyhatalmú cégvezetőt alakít a friss filmben, akit elrabol két beosztottja, mivel a férfiak meggyőződése, hogy a nő valójában egy földönkívüli, aki az emberiség leigázására készül.
A Bugoniát a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon láttuk, a magyar mozikban október 31-től lesz látható a film. A kedvenc, a Szegény párák és A kegyelem fajtái a Disney+ kínálatában érhetők el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.