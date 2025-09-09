Emma Stone évek óta mindent bevállal ennek a görög férfinak

Kevés olyan rendező-színésznő dinamitduó van manapság Hollywoodban, mint a kétszeres Oscar-díjas sztár és a görög zseni. Emma Stone és Yorgos Lanthimos A kedvenc című Oscar-díjas film óta dolgoznak folyamatosan együtt. A színésznő a Szegény párák című filmért - amit részben hazánkban forgattak - hazavihette a második aranyszobrát, majd bő fél évvel később már a bevállalós és szürreális A kegyelem fajtáiban bizonyíthatta tehetségét. A CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál pedig már láthatta a magyar mozikat október végén meghódító Bugonia című új közös filmjüket, amiben Stone külseje sokkoló változáson ment keresztól.

Emma Stone és Yorgos Lanthimos (balra) évek óta folyamatosan együtt dolgoznak (Fotó: Laurent Lairys/PsnewZ/Bestimage)

Emma Stone legmerészebb pillanatai Yorgos Lanthimos filmjeiben

Nyuszizás

A kedvenc című filmben két társalkodónő igyekszik minden módon meghódítani a beteges és mérhetetlenül ostoba Anna királynőt a XVII-XVIII. század fordulóján. A valós történetben a szex és az árulás csupán eszköz a hatalomért vívott harcban Emma Stone és az Oscar-díjas Rachel Weisz karaktere között. A film utolsó, sokkoló jelenetében az Anna királynő szerepéért Oscart kapott Olivia Colman azonban megmutatja, milyen ostoba kis nyuszik ugrálják körbe őt egy kis apróért. Emellett Emma ebben a filmben vállalt először kendőzetlen meztelen jelenetet.

Értelmezhetetlen tánc

A Szegény párákban egy öngyilkos nőt játszik Stone, aki gyermeke miatt vetette magát egy folyóba. Egy tudós azonban a még élő magzat agyát sikeresen átültette a már testileg halott nő fejébe, így a színésznő egy harminc éves testben élő kisbabát játszik. Az őrült alapötlet legalább ugyanilyen látvánnyal jár, nem beszélve a figura mozgáskoordinációjáról. Az egyik éttermi jelentben a szintén hatalmasat alakító Mark Ruffalóval adnak elő egy olyan szinten értelmezhetetlen táncot, ami már önmagában egy fizikai bravúr a színésznő részéről. Illetve itt folytatódott Sotne meztelenkedése, és ebben a kategóriában is durva pillanatokat vállalt el.

Beteges erotika

Ugyanebben a filmben a már "tinédzser korba lépő" figura szeretné Párizsban megtapasztalni a feminizust és a szabad szerelem örömeit. Ezt azonban szintén kicsit félreérti, ugyanis egyhamar egy bordélyban találja magát, ahol nem hétköznapi igényeket elégít ki. Stone mindent bevállalt, a teljes meztelenség mellett szadomazo jelenetekben is látható a színésznő.