A Trónok harca sztárjával állt össze Jennifer Lopez!

Hamarosan megkezdődik a forgatása a The Last Mrs. Parrish című thrillernek, amit Robert Zemeckis rendez. A főszerepben az 55 évesen is bombaformában feszítő Jennifer Lopez látható, akinek a feszült thrillerben a partnere a Trónok harca szexi apukája, Nikolaj Coster-Waldau. A szintén 55 éves dán színész Jaime Lannister figurája után egy rejtélyes, sokadik nejét fogyasztó milliomos szerepében mutathatja meg sármját és tehetségét JLo mellett.

Jennifer Lopez párja ezúttal egy igazi világsztár lesz (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

Jennifer Lopez veszélyben

A Vissza a jövőbe trilógia direktorának legújabb filmje egy feszült és csavaros thrillert ígér. A The Last Mrs. Parrish-ben egy szélhámosnő gazdag és befolyásos embereket foszt ki ügyes trükkökkel. Legújabb áldozatainak egy gazdag párt választ ki magának, de azzal nem számolt, hogy az első, és lehet utolsó Mrs. Parrish élete közel sem olyan szimpla és fényűző, mint amilyennek tűnik. A két sztár mellett a szélhámosnő szerepében a hírek szerint Isabel May látható, és egy ismertlen szerepben a Netflixen jelenleg is nagy sikerrel futó Egy másik Párizs jóképű szívtiprója, Pierson Fode látható.

Nikolaj Coster-Waldau Jennifer Lopez partnere a feszült thrillerben (Fotó: picture alliance / Giada Papini Rampelotto)

A forgatás még idén elindul, miután Lopez befejezte az Office Romance című romantikus vígjáték munkálatait. Úgy tűnik a hazánkban is hatalmas bulit csapó díva filmes karrierje újabb lendületet kapott, nem beszélve arról, hogy idén nagyon nagy esélye lehet arra, hogy végre Oscar-jelölést, akár díjat is kapjon. JLo. a Pókasszony csókja című nyolcvanas évekbeli sikerfilm musicalváltozatában kapta meg a címszerepet, és az év elejei Sundance Filmfesztivál - amit a napokban elhunyt Robert Redford alapított - premier óta attól hangos a sajtó, hogy a sztár élete legjobb szerepét kapta meg az Andor című Dinsey+ sorozatból ismert Diego Luna és Tonatiuh mellett.

A filmet október 10-én mutatják be az amerikai mozikban, magyarországi bemutatóról egyenlőre nincs hír.



