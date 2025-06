/Jennifer Lopez élete szerepében tér vissza a vászonra, már most Oscart adnának a kezébe – Trailer

Nem tudni, kit képzelt maga elé a Pókasszony karakterének megírásakor 50 évvel ezelőtt Manuel Puig, mikor megírta A Pókasszony csókja című művét, de minden bizonnyal nem Jennifer Lopez lebegett lelki szemei előtt. Akkor még maga az argentin író sem tudta, hogy ezt a szerepet konkrétan a nemsokára Budapesten koncertező J-Lo-ra írta. Puig regényét egyébként 1976-os megjelenése óta több ízben és műfajban is feldolgozták, a következő adaptációja pedig idén ősszel kerül majd a mozikba, a főszerepben pedig napjaink legnagyobb popdíváját csodálhatjuk majd meg. A musicalbe csomagolt sztori két börtönakóról szól, akik közös álmodozásaik által barátkoznak össze, képzelgéseik visszatérő szereplője pedig egy rejtélyes nőszemély, aki egy csókjával képes bárkit eltenni láb alól. A The Kiss of The Spider Womanben Lopez mellett még feltűnik majd a Disney+ Star Wars-sorozatának, az Andornak a hőse, Diego Luna, illetve az a Tonatiuh Elizarraraz, aki a Netflix egyik legnézettebb filmjéből, a Kézipoggyászból lehet ismerős a közönségnek.

Jennifer Lopez koncerthangulatot varázsol a vászonra új musicaljében (Fotó: YouTube / Jennifer Lopez)

Jennifer Lopez, az Oscar-várományos

Éppen csak befutott 2025 egyik legjobban várt filmjének előzetese, a filmkedvelő közösség már most „döntést hozott” arról, hogy ki fogja nyerni a jövő évi Oscar-díjat. Jennifer Lopez már ezzel a szűk két percnyi teljesítményével is annyira magával ragadta az internet népét, hogy az ő kezeibe követelik az aranyszobrocskát.

És az Oscar-díjat kapja… Jennifer Lopez!

– írja az egyik hozzászóló.

A kommentszekció egy másik fele pedig kicsit össze van zavarodva, mert a cím alapján egy újabb Marvel-mozira számítottak, de ehelyett egy nagyszabásúnak ígérkező, a Chicago írója, Bill Condon által rendezett musicalt kaptak.

A The Kiss of the Spider Woman a Jennifer Lopez-filmek legújabb, és egyben legékesebb darabjának ígérkezik (Fotó: YouTube / Jennifer Lopez)

A hozzászólók az előzetes Oscar-kiosztás mellett azt is megjegyzik, hogy a szőke vagy épp ébenfekete parókáiban szinte felismerhetetlen J-Lo igazi nő, hiszen az őt ért folyamatos kritikák ellenére is keményen dolgozik és küzd, és a The Kiss of the Sipder Woman főszerepével megkaphatja végre azt az elismerést a szakmától, amit a Dalok szárnyán (Selena) vagy A Wall Street pillangói esetében nem kapott meg. Teljesítményével minden bizonnyal maga J-Lo is elégedett, hiszen januárban a Sundance Fesztiválon, ahol állva tapsolták az énekes-színésznőt, még azt nyilatkozta Lopez kisasszony, hogy egész életében erre a pillanatra várt.