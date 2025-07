Egy padláson indult be a Trónok harca Jaime Lannisterének hollywoodi karrierje

Grönlandi szépséget vett feleségül Nikolaj Coster-Waldau

1998 óta él házasságban a korábbi grönlandi szépségkirálynő, színész és énekesnő Nukâkával. Az apósa pedig a Dániához tartozó fagyos óriássziget Grönland parlamenti képviselője, és az egyik helyi párt elnöke is volt.

27 éve él boldog házasságban Fotó: picture alliance / Rocco Spaziani

A lány is követte a pályán

A házasságából két lánya született, akik a Saffina és Filippa nevekre hallgatnak. Utóbbi szintén a színészi szakma mellett köteleződött el, és már szép sikereket is fel tud mutatni: egy, a főszereplésével készült dán rövidfilm a Cannes-i Filmfesztiválon is bemutatkozott, továbbá helyi tévésorozatokban is rendszeresen foglalkoztatják.

A népszerűségét jótékony célokra is használja

A grönlandi családi kapcsolatok miatt különösen húsbavágó tapasztalatokkal rendelkezik a globális felmelegedésről, és az ENSZ Fejlesztési Programjának jószolgálati nagyköveteként igyekszik megtenni mindent a klímakatasztrófa megakadályozásáért. A dán Vöröskeresztet is évtizedek óta támogatja, és még Trónok harca-témájú pénzgyűjtő kampányt is szervezett nekik.

Rendszeresen kiáll jótékony ügyek mellett Fotó: picture alliance / Giada Papini Rampelotto/EuropaNe

Egy argentin edzőért rajong

Egy fiatalkori angliai kirándulás óta elkötelezett rajongója, sőt egy ideje támogatója is a Leeds United focicsapatának. A Leeds United 2020-ban jutott fel újra az élvonalba a legendás argentin tréner Marcelo Bielsa irányításával, amit Nikolaj Coster-Waldau nyilvános és érzelmes videóüzenetben köszönt meg.

Újra kardot fog a kezébe

A hazai mozikban utoljára a Flash – A Villám és az Éjféli játszma: Mindörökké démonok című filmek révén találkozhattunk vele. Még idén érkezik a közreműködésével a King and Conqueror című sorozat, ami az angol történelem egyik legfontosabb eseménye, az 1066-os hastingsi csata körülményeit meséli el, és amiben magát Hódító Vilmos királyt alakítja.