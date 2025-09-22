„Filmtörténetet írunk” – Demjén-őrület! Négy évtizedes rekordot döntött meg a Hogyan tudnék élni nélküled?

A páratlan sikerű Hogyan tudnék élni nélküled? munkálatai 2020-ban kezdődtek. Ötletgazdája és producere, Kirády Attila abban az első perctől biztos volt, hogy olyan látványos, szórakoztató és műfaját tekintve hiánypótló produkciót szeretne tető alá hozni, aminek az alapját az egyik közkedvelt hazai énekes, vagy együttes életművére építik. A bőség zavarával küzdött a kiválasztás során az alkotócsapat. Köszönhetően annak, hogy a magyar beatkorszak berobbanása óta a honi palettán egymást követték a jobbnál jobb, generációkon átívelő előadók, zenekarok.

A Hogyan tudnék élni nélküled? szereposztása is nagyban hozzájárult a mozi sikeréhez, de ez csak egy alkotóelem volt a sok közül (Fotó: Intercom)

Újabb rekordot zsebelt be a Hogyan tudnék élni nélküled?

A tavaly decemberben bemutatott Hogyan tudnék élni nélküled? című film minden nézettségi rekordot megdöntött, a rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar film lett a hazai mozikban. A nézettségi rekord mellé bevételi rekord is társult: csak a magyarországi mozijegyeladásból befolyt bevétel több mint 2,2 milliárd Ft, ezzel a teljes magyar piacon, a hollywoodi filmeket is beleértve, az elmúlt 35 év második legnagyobb bevételét érte el az Avatar: A víz útja című alkotás után. A film még mindig műsoron van, külföldi moziforgalmazásban is látható, és hátra vannak még a tévé- és streamingbevételek. A Nemzeti Filmintézet fejlesztési és gyártási támogatása összesen 1,006 milliárd Ft volt.

Decemberi mozipremierje óta az Intercom forgalmazásában a hazai mozikban 1 002 065-en váltottak jegyet a Törőcsik Franciska, Ember Márk, Márkus Luca, Marics Peti, Kovács Harmat és Kirády Marcell főszereplésével készült vígjátékra, amire közel 40 éve, 1986 óta nem volt példa. Szlovákiában, Szerbiában, Ukrajnában és Romániában összesen mintegy 200 000-en váltottak rá jegyet, Romániában az elmúlt évtizedek legnézettebb magyar filmje lett.

A Demjén Ferenc-dalokat feldolgozó sikerfilm átlépte az egymilliós álomhatárt (Fotó: NFI / NFI)

Ezt a sikert a Demjén-slágereken alapuló mozi egyik alkotója, Kirády Attila producer sem hagyta szó nélkül:

Nem számítottunk ekkora sikerre, amikor belevágtunk ebbe a kalandba - nagyon büszkék vagyunk rá! Beigazolódott az elgondolásunk, hogy a streaming térfoglalása és a tévé népszerűsége ellenére, ha egy olyan filmet csinálunk, ami tényleg megszólítja a nézőket, akkor be fognak ülni a moziba és meg fogják nézni, akár nem csak egyszer.

− nyilatkozta Kirády, aki már javában dolgozik a második részen.