„Filmtörténetet írunk” – Demjén-őrület! Négy évtizedes rekordot döntött meg a Hogyan tudnék élni nélküled?

A páratlan sikerű Hogyan tudnék élni nélküled? munkálatai 2020-ban kezdődtek. Ötletgazdája és producere, Kirády Attila abban az első perctől biztos volt, hogy olyan látványos, szórakoztató és műfaját tekintve hiánypótló produkciót szeretne tető alá hozni, aminek az alapját az egyik közkedvelt hazai énekes, vagy együttes életművére építik. A bőség zavarával küzdött a kiválasztás során az alkotócsapat. Köszönhetően annak, hogy a magyar beatkorszak berobbanása óta a honi palettán egymást követték a jobbnál jobb, generációkon átívelő előadók, zenekarok.
A tavaly decemberben bemutatott Hogyan tudnék élni nélküled? című film minden nézettségi rekordot megdöntött, a rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar film lett a hazai mozikban. A nézettségi rekord mellé bevételi rekord is társult: csak a magyarországi mozijegyeladásból befolyt bevétel több mint 2,2 milliárd Ft, ezzel a teljes magyar piacon, a hollywoodi filmeket is beleértve, az elmúlt 35 év második legnagyobb bevételét érte el az Avatar: A víz útja című alkotás után. A film még mindig műsoron van, külföldi moziforgalmazásban is látható, és hátra vannak még a tévé- és streamingbevételek. A Nemzeti Filmintézet fejlesztési és gyártási támogatása összesen 1,006 milliárd Ft volt.
Decemberi mozipremierje óta az Intercom forgalmazásában a hazai mozikban 1 002 065-en váltottak jegyet a Törőcsik Franciska, Ember Márk, Márkus Luca, Marics Peti, Kovács Harmat és Kirády Marcell főszereplésével készült vígjátékra, amire közel 40 éve, 1986 óta nem volt példa. Szlovákiában, Szerbiában, Ukrajnában és Romániában összesen mintegy 200 000-en váltottak rá jegyet, Romániában az elmúlt évtizedek legnézettebb magyar filmje lett.
Ezt a sikert a Demjén-slágereken alapuló mozi egyik alkotója, Kirády Attila producer sem hagyta szó nélkül:
Nem számítottunk ekkora sikerre, amikor belevágtunk ebbe a kalandba - nagyon büszkék vagyunk rá! Beigazolódott az elgondolásunk, hogy a streaming térfoglalása és a tévé népszerűsége ellenére, ha egy olyan filmet csinálunk, ami tényleg megszólítja a nézőket, akkor be fognak ülni a moziba és meg fogják nézni, akár nem csak egyszer.
− nyilatkozta Kirády, aki már javában dolgozik a második részen.
Az eddigi elképesztő sikerekhez, és a már javában készülő folytatáshoz a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Káel Csaba is csak gratulálni tudott:
Gratulálok az egész alkotócsapatnak az egymillió magyarországi mozinézőhöz! Filmtörténetet írunk, visszacsábítottuk a közönséget a magyar filmekhez. Hosszú évtizedek óta nem volt ilyen magas a magyar filmek piaci részesedése, ami minden magyar filmes büszkesége. Követendő példa a Hogyan tudnék élni nélküled? sikeréhez vezető út. Az alkotók a Nemzeti Filmintézet által elérhetővé tett forrásokat már az előkészítéstől teljes körűen ki tudták használni, legyen szó a gyártás vagy a marketing finanszírozásáról. Mindemellé jelentős külső erőforrásokat, támogatókat is mozgósítottak a siker érdekében. Remélem, hogy az eredmény sok filmest inspirál arra, hogy megtalálja és elmesélje azokat a közös történeteinket, melyek minőségi szórakozást kínálnak a nézőknek
– mondta a Nemzeti Filmintézet elnöke.
2026-ban tehát visszatérnek a mozikba a Kuplung együttes szívtiprói, hogy újra meghódítsák a közönséget. A fő helyszín ismét a Balatonpart lesz, ahol a régi barátok egy esküvőre készülődnek, amit csupa bonyodalom, félreértés és érzelmi hullámvasút övez. A zenéről újra a betegsége után ismét színpadra álló Demjén Ferenc csapata – Menyhárt János zenei producer, Subecz Tamás zenei rendező és Rózsa István, a Demjén menedzsment vezetője – gondoskodik.
