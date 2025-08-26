„Várjuk vissza” - A Hogyan tudnék élni nélküled? producere a Borson keresztül üzent Demjén Ferencnek

Forog a magyar sikerfilm, a tavaly kijött Hogyan tudnék élni nélküled? című film folytatása. A sokak által Demjén-filmként aposztrofált produkció számos jelenetét most is a Balaton partján rögzítik, aminek folyamatába a Bors munkatársai is betekintést nyertek. A mozgalmas forgatás közepette Ember Márk mellett sikerült mikrofonvégre kapnunk Kirády Attilát, a film producerét is.

Kirády Attila Demjén Ferenc musicalje jövőre érkezik (Fotó: FULOP ILDIKO / Veszprém Megyei Napló)

Kirády Attila bízik a Demjén Ferenc musical, a Hogyan tudnék élni nélküled? 2 sikerében

A folytatásban az előző film főszereplői, Ember Márk, Törőcsik Franciska, Marics Péter, Márkus Luca, Kirády Marcell, Kovács Harmat és Brasch Bence is visszatér. A producer, Kirády Attila bízik a stábjában és a soron következő film sikerében.

„Természetesen szeretnénk, ha a második rész is meghódítaná a nézők szívét, hiszen ez egy közönségfilm célja. Így – még ha nem is kizárólag számokban mérjük a sikert –, tagadhatatlan, hogy a fokozott érdeklődés nemcsak hízelgő számunkra, hanem visszajelzés is, hogy talán jól csináljuk a dolgunkat”

– mondta Kirády Attila.

A moziban visszatér Marics Peti, akit legfőképp zenei karrierjéről ismer a magyar közönség. A producer és a zenész szakmai kapcsolata lassan egy évtizedre nyúlik vissza.

„Marics Petivel régóta dolgozom együtt, és több közös projektünkben is bebizonyította, hogy sokoldalú tehetség. Első közös munkánkban, a Holnap tali c. ifjúsági sorozatban rögtön egyértelművé vált számomra, hogy nemcsak énekesként hat a nézőkre, hanem a színészi kvalitásaira is lehet építeni. A Hogyan tudnék élni nélküled? első részében nagyszerűen helyt állt, és nincs kétségem afelől, hogy a folytatásban is kitesz majd magáért” – árulta el a producer.

A készülő folytatásban visszatér a producer fia, Kirády Marcell is, de vajon megnehezíti-e a közös munkát a családi és a szakmai kapcsolódás összefonódása?

„Az ember a saját gyerekével szemben természetesen mindig kritikusabb. De Marcell gyakorlatilag óvodás kora óta színészi ambíciókat dédelget, fiatal korához képest meglehetősen nagy gyakorlata van, jelenleg negyedéves a Színművészeti Egyetemen, szóval bízom benne, hogy most is megküzd majd a feladattal. A többi szereplőhöz hasonlóan őt is nagyon megszerették a nézők a film első részében, és őszintén hiszem, hogy a folytatásban sem fog csalódást okozni” – mondta Kirády Attila.