Elképesztő mérföldkőhöz érkezett a Hogyan tudnék élni nélküled? film

Óriási örömhírt osztott meg a Hogyan tudnék élni nélküled? című film zenéinek eredeti szerzője, Demjén Ferenc. A nagy sikerű film zenei albuma újabb rekordot döntött, ugyanis már 25 milliós lejátszásnak örvend a különböző zenei streaming platformokon.

A Hogyan tudnék élni nélküled? albuma elérte a 25 millió lejátszást a zenei streaming platformokon. Köszönjük!

- fejezte kis háláját Facebook-oldalán a magyar énekes.

A film zenéjére különös figyelmet szentelt Demjén Ferenc csapata, köztük Menyhárt János zenei producer, Subecz Tamás zenei rendező és Rózsa István, az énekes menedzsment vezetője.

A film korábban már más mérföldköveket is átlépett hazai nézettség tekintetében, de a bevétele is átlépte a várt összeget. A zenés vígjáték a sikereket követően egy folytatást is kapott, aminek forgatása augusztusban kezdődik, és jövőre kerülhet a mozi vásznakra.