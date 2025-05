Last of Us: Hatalmas sztárparádét ígér a szezonfinálé előtti utolsó rész

Hihetetlen, de már csupán egy epizód választ el bennünket a The Last of Us 2. évadának fináléjától. A 7 részesre ütemezett második szezon már eddig is tele volt megdöbbentő pillanatokkal és több mint kínosnak számító momentumokkal. Kezdve Pedro Pascal karakterének korai kilépőjétől, a látványos jacksoni csatajeleneteken át egészen Ellie és Dina rettentő kellemetlen „Apa leszek!”-jelenetéig. A meglepetések száma viszont továbbra sem apad az alkotók, Craig Mazin (Csernobil) és Neil Druckmann részéről, az utolsó előtti részben két olyan névvel erősít a műsor szereplőgárdája, akik már-már legendásan komoly televíziós múlttal rendelkeznek.

Ellie és Joel megható képsorai várnak ránk a The Last of Us legújabb részében (Fotó: YouTube / HBO Max)

Bajuszszépségverseny a Last of Us 2. évadában

A bosszúhadjáratra induló Ellie és a halálból „visszatérő” Joel kalandjainak lehetünk mától szemtanúi az HBO Max felületén egy visszaemlékezésre épülő epizód keretin belül, amikor is Bella Ramsey és a cannes-i filmfesztiválon is balhézó Pedro Pascal figurái az adaptált játék egyik legérzelemdúsabb szekvenciáját játsszák el. A múltbéli kalandtúra több pontján különböző karakterek csatlakoznak majd be a cselekménybe, akiket nem kisebb színészek alakítanak majd, mint például a Better Call Saulból és a Daredevil: Újjászületésből megismert Tony Dalton, valamint a pápaválasztásba is beleszóló Maffiózók sikerszériában vagy az idén 30 éves Bad Boys – Mire jók a rosszfiúk?-ban látott Joe Pantoliano. Előbbivel a Pascal által alakított Joel összemérheti karakteres arcszőrzetét is, így akár egy rögtönzött bajuszszépségversenyt eredményezhet a Last of Us 2. évadának 6. része.

Pedro Pascal Tony Daltonnal kell megküzdenie a legszexibb bajszos férfi címért a The Last of Us 2. évadában (Fotó: WALTER / BESTIMAGE)

Mit hoz a jövő a Last of Us-fanoknak?

A videójáték-feldolgozás szerelmesei már körömrágva várják a 2025. május 26-át, hiszen ekkor érkezik el az évad záróepizódja. A játék cselekményét jól ismerő rajongók nagy elvárásokkal néznek elébe a finálénak, mely még az eddigieknél is komolyabb visszhangot válthat ki a nézőkből, főleg a neten szétszekált Bella Ramsey Ellie-jét illetően. A sorozat jövője jó ideje nem kérdés, a The Last of Us 3. évada már az előmunkálati stádiumban jár, és jövőre már fel is kerülhet a trilógia harmadik felvonása az HBO Max kínálatába.