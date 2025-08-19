Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka boldogan üzent, újabb babát ünnepelnek

UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 10:47
Újabb kis csoda érkezett a Liverpool családba: Ryan Gravenberch és párja, Cindy Peroti kislánya megszületett. Az örömhír különösen közel állhat Szoboszlai Dominikhoz és feleségéhez, Buzsik Borkához is, hiszen nemrég ők is megtapasztalták, milyen érzés friss szülőként kézbe venni a saját kislányukat – így Dominik immár kislányos apukaként osztozhat Gravenberch boldogságában.

Alig telt el néhány hét azóta, hogy Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka bejelentették: megszületett kislányuk, máris újabb örömhír érkezett Liverpoolból. A középpálya másik motorja, Ryan Gravenberch-et is apai örömök érték: Cindy Perotival együtt világra hozták első gyermeküket, egy kislányt.

Szoboszlai Dominik (jobbra) és Ryan Gravenberch is kislányos édesapa lett Fotó: Liverpool FC

A boldogsághírt Gravenberch a közösségi oldalán osztotta meg a következő sorokkal: „Our little miracle has arrived” – vagyis „Megérkezett a mi kis csodánk."

Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka is gratulált

A bejegyzés alatt rengeteg gratuláció gyűlt össze, köztük nem más, mint Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka is boldogan üzent a friss szülőknek, hiszen ők pontosan tudják, milyen érzés először kézbe venni a saját kislányt. 

A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot sem maradt ki a sorból: röviden, de annál frappánsabban fogalmazott, amikor így köszöntötte az újszülöttet: „Welcome little red.” azaz "Üdv kis Vörös".  Ennél szebb mondat aligha jellemezhetné a klub családias légkörét: a kicsi már születése pillanatától a Vörösök közösségének része.

Gravenberch számára különösen különleges lehet ez az időszak, hiszen bár a pályán még vissza kell küzdenie magát a legjobbak közé a tavalyi eltiltása után, az élet most a legfontosabb címet adományozta neki: apa lett. És ahogy Szoboszlaiék, úgy ők is egy új korszakba léptek – ezúttal a legédesebb, legboldogabb fejezetbe.

 

