Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka boldogan üzent, újabb babát ünnepelnek

Alig telt el néhány hét azóta, hogy Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka bejelentették: megszületett kislányuk, máris újabb örömhír érkezett Liverpoolból. A középpálya másik motorja, Ryan Gravenberch-et is apai örömök érték: Cindy Perotival együtt világra hozták első gyermeküket, egy kislányt.

Szoboszlai Dominik (jobbra) és Ryan Gravenberch is kislányos édesapa lett Fotó: Liverpool FC

A boldogsághírt Gravenberch a közösségi oldalán osztotta meg a következő sorokkal: „Our little miracle has arrived” – vagyis „Megérkezett a mi kis csodánk."

Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka is gratulált

A bejegyzés alatt rengeteg gratuláció gyűlt össze, köztük nem más, mint Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka is boldogan üzent a friss szülőknek, hiszen ők pontosan tudják, milyen érzés először kézbe venni a saját kislányt.

A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot sem maradt ki a sorból: röviden, de annál frappánsabban fogalmazott, amikor így köszöntötte az újszülöttet: „Welcome little red.” azaz "Üdv kis Vörös". Ennél szebb mondat aligha jellemezhetné a klub családias légkörét: a kicsi már születése pillanatától a Vörösök közösségének része.

Gravenberch számára különösen különleges lehet ez az időszak, hiszen bár a pályán még vissza kell küzdenie magát a legjobbak közé a tavalyi eltiltása után, az élet most a legfontosabb címet adományozta neki: apa lett. És ahogy Szoboszlaiék, úgy ők is egy új korszakba léptek – ezúttal a legédesebb, legboldogabb fejezetbe.