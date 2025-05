A Last of Us színésznője elárulta, miért törölte magát a közösségi médiából

Lassan már féltávnál tart a népszerű videójáték alapján készült HBO-projekt második fejezete. A The Last of Us folytatása már a harmadik epizódjánál tart, népszerűsége töretlen, a rajongók között pedig mindig akad egy aktuális forró téma, amit alaposan ki tudnak vesézni a közösségi média valamelyik platformján. Ilyen volt például a második epizód (egyesek számára) váratlan fordulata, de egy visszatérő beszédtéma például az egyik főszereplőt, Ellie-t alakító Bella Ramsey külseje. A negatív kommentáradatnak pedig már maga a színésznő volt az, aki megálljt parancsolt.

A The Last of Us 2. évadában visszatért Bella Ramsey és Pedro Pascal is (Fotó: Nina Prommer)

Nem kér több személyeskedést a Last of Us sztárja

A korábban a Trónok harca című produkcióban is szerepet vállaló színésznő már az első évad megjelenéskor is kapott hideget-meleget, a második fejezet premierekor már úgy érezte, jobban teszi, ha inkább megelőzi a gyűlölködő kommenteket, és törli magát mindenhonnan, illetve felhagy az olyan oldalak látogatásával, mint a például a Reddit, ahol komoly rajongói gyülekezetek lelhetők fel. Itt pedig gyakori téma a színésznő külseje, mely merőben eltér a videójátékban látottaktól. A korábban autizmussal diagnosztizált Bella Ramsey a The Hollywood Reportnernek adott interjújában elárulta, hogy ugyan a testfelépítése más, mint a játékbeli Ellie-é, minden tőle telhetőt megtett, hogy hasonlítson rá. Azonban több kiberbántalmazást és személyeskedő kritikát nem hajlandó eltűrni, ezért tart most önkényes online detoxot.

Mindig is tudtam, hogy egy nap törölni fogom majd magam, és igazából én eleve nem is akartam jelen lenni a közösségi médiában. Ha kerülöm a Twittert és a Redditet, ahogy azt most is teszem, akkor minden a legnagyobb rendben van

– árulta el a fiatal sztárpalánta.

A múlt héten a The Last of Us másik főszereplőjétől, a sorozattal anyagilag igen nagyot szakító Pedro Pascaltól volt hangos a közösségi média. A chilei származású szívtipró ugyanis a Maxra készülő másik szuperprodukció, a Harry Potter-sorozat producerének, az adaptálni kívánt regények szerzőjének, J.K. Rowlingnak szólt be elég durván, az írónő egy megosztó bejegyzését követően.