Senki sem tud majd nemet mondani a Senki 2-re az első trailer láttán

Sokaknak még mindig furcsa lehet Bob Odenkirköt az ügyeletes pofonosztó szerepkörében tetszelegni. A Breaking Bad (magyarul: Totál szívás), a Better Call Saul illetve a bántóan hosszúra elnyújtott Így jártam anyátokkal című sikerszériákból megismert karakterszínész alaposan kilépett néhány évvel ezelőtt a komfortzónájából, amikor elvállalta a Senki első fejezetét. A merész húzás igencsak bejött, a komikus kemény akciózása üde színfoltja lett a zsánernek, és a Covid-járvány sújtotta 2021-es moziszezonban is egész szépen muzsikált a kasszáknál. Ráadásul Odenkirk még az életét is Hutch Mansell, azaz a címszereplő Senki megformálásának köszönheti, hiszen nagy eséllyel az erre a szerepre való felkészülés segített neki túlélni a négy évvel ezelőtti szívrohamát is.

Senki sem akar a zugügyvédből lett akciósztár, Bob Odenkirk útjába állni (Fotó: YouTube / Universal)

Senki sem zavarhatja meg Bob Odenkirk nyaralását

Csak idő kérdése volt, mikor ül le megint Derek Kolstad, forgatókönyvíró, hogy megírja a folytatás szkriptjét, amihez most a főszereplő Bob Odenkirköt és Umair Leemet is segítségül hívta. A sztori egyébként ismét nem lett túlbonyolítva, a világ legszürkébbnek tűnő családapája, Hutch és famíliája ezúttal nyaralni mennek, ám sorra bukkannak fel a rosszfiúk, akik bele akarnak rondítani főhősünk üdülésébe, de ő ezt nem hagyja. Nagyon is nem. Az akciódús látványelemek, az ellenséges felek kreatív kiiktatása és persze a brutalitást lágyító humor most sem marad el, és ha ez nem lenne elég, a Vissza a jövőbe-filmek Dokija, Christopher Lloyd is ismét tiszteletét teszi Odenkirk oldalán, de a Senki 2-ben feltűnik még Tom Hanks legnagyobb fia, Colin Hanks is.

Ember legyen a talpán, aki nyaralás közben akarja megzavarni az egykori Saul Goodmant (Fotó: YouTube / Universal)

Mondhatnánk, hogy minden a régi, ám ez nem teljesen igaz, hiszen a rendezői székbe ezúttal nem Ilya Nasihuller fog helyet foglalni, viszont a Universal ismételten egy fiatal direktornak ad lehetőséget az indonéz Timo Tjahjanto személyében. Hogy kiderüljön, a rendezőcsere mennyire fogja befolyásolni a folytatás minőségét, arra már nem kell sokat várni, hiszen a Senki 2. részének premierje 2025. augusztus 15-ére van kiírva, a hozzá tartozó trailert pedig itt lehet megtekinteni: