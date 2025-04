Kiderült, miért nem lett annyira véres a Last of Us új része, mint vártuk

Sorra dönti a rekordokat a Max újabb nagy dobása, a Fehér Lótuszt leváltó The Last of Us-folytatás. A videójáték-adaptáció sikere a gamereket egyáltalán nem lepi meg, hiszen a játék már eleve ismert volt az izgalmas sztorijáról, és ezt a sorozat alkotói kiválóan tudták továbbvinni a képernyőre is, annak váratlan fordulataival együtt. Az egyik ilyen meglepetésnek lehettek szemtanúi a nézők a folytatás második epizódjának megtekintése során, ahol az egyik központi karaktertől kellett búcsút venni. Cikkünk ettől a ponttól SPOILERT tartalmaz!

Bella Ramsey és Pedro Pascal itt még vidámak, de a The Last of Us 2 évad új epizódja után az ő arcukról is lefagyott a mosoly (Fotó: Nina Prommer)

Videojáték kontra sorozat

Noha már eleve az egész sorozatban bőven akadnak különbségek az adaptált alapanyaghoz képest, a második évad második része több ponton is eltér attól, mint amire a videojáték kedvelői számíthattak, többek között az igencsak költséges csatajelenet is másképp zajlott le. Bár a sztori hasonló nyomvonalon halad, a főbb panelek azonosak, Joel (Pedro Pascal) halála a játékban a szériában látottakhoz képest sokkal könyörtelenebb és brutálisabb volt. A tévéműsorral ellentétben a videojátékban sokkal többet látunk a brutális kivégzésből, mely hosszadalmasabb és kíméletlenebb is, hiszen ott a Kaitlyn Dever által alakított Abby (aki apja haláláért kíván elégtételt venni) nem adja meg Joelnek a kegyelemdöfést, hanem egész egyszerűen halálra veri golfütőjével. Az pedig, hogy miért kaptunk egy valamivel visszafogottabb végeredményt, csak egy emberen, a rendezőn múlott. Mark Mylod ugyanis sokkal lágyszívűbb ennél, és egyáltalán nem az erőszak híve, erről pedig a The Hollywood Reportnek is beszámolt.

Nem igazán akartam magát az erőszakot megmutatni. Azonban Abby motivációja, és az azt eredményező rendkívüli erőszak egész egyszerűen magával ragadó. A lényegi részt képernyőn kívül akartam hagyni, és ebben Craig [Mazin, a sorozat írója] egyetértett ebben velem.

- nyilatkozott döntéséről a direktor.

Pedro Pascal karakterének halála csak azokat lepte meg, akik nem ismerték a játék sztoriját (Fotó: YouTube / Max)

Last of Us után Harry Potter

A jelenleg a The Last of Us sikerén keményen dolgozó Mark Mylod következő projektje sem lesz kisebb falat. Az angol direktor, aki korábban az Ali G Indahouse, illetve A menü című filmeket rendezte, továbbá közreműködött az HBO egy másik szuperprodukciójában, a Trónok harcában is, legközelebb a másfél évtized után, sorozat formájában visszatérő varázslótanonc-sztorit fogja dirigálni. A Harry Potter-sorozat szereposztása eddig nem kis felháborodást keltett, az egyik színész ellen már petíciót indítottak, így nem kis feladatot vállalt magára ezzel a projekttel Mylod, de a Jennifer Anistont is felvonultató Last of Us készítése során már minden bizonnyal megedződött, és megérezte, milyen az, mikor óriási elvárásoknak kell megfelelni.