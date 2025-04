Bad Boys: 30 éve tudtuk meg, hogy mire jók a rosszfiúk

A Kaliforniába jöttem c. sorozatot követően a Bad Boys-szal indultak útnak igazán a Will Smith-filmek (Fotó: Columbia Pictures)

Kaliforniába jöttem, láttam és győztem

Miután hamar kiderült, hogy nem Jon Lovitz és Dana Carvey lesznek a mozi sztárjai, Eddie Murphy és Wesley Snipes párosa került a képbe a stúdiónál. Majd miután őket sem tudták leszerződtetni, a Martin Lawrence-Arsenio Hall duóban kezdtek el gondolkodni. Utóbbitól végül azért váltak meg, mert egy fiatal tévés tehetségben hatalmas potenciált láttak. Ő volt Will Smith, aki a Kaliforniába jöttem című sikersorozata után a nagy vásznat is meghódította.

Nem hittek benne

Az akkor még első filmes Michael Bay-nek alaposan meggyűlt a baja a mozit világszerte forgalmazó Sony-val. A vállalat ugyanis egyáltalán nem hitt a projektben, mondván „a tengerentúlon két fekete színészre nem kíváncsiak az emberek”. Végül az igazán nagy sikert az első Bad Boys pont hazáján kívül érte el, a bevételének több mint fele Amerikán kívülről folyt be.

Az anyai intelem

Hiába vagy hollywoodi rendező, valakinek örökre egy gyermek maradsz. Így érezhetett Michael Bay is, aki rendezői debütálásának nyersanyagát elsők között édesanyjának mutatta meg. Azonban Mrs. Bay egyáltalán nem volt elragadtatva a rengeteg csúnya beszédtől, és az ifjú direktor kénytelen volt kivágni rengeteg káromkodást, amiből még így is jócskán maradt a kész filmben.

Kevés náluk jobb filmes párost tudnánk mondani (Fotó: Columbia Pictures)

Michael Bay nem egy Olcsó János

Noha cirka 20 millió dollárba került a film, még a forgatás vége előtt elfogyott pénz, a stúdió pedig nem volt hajlandó többet adni. Emiatt Michael Bay lemondott 25 ezer dollárról, csak azért, hogy fel tudják venni a finálét, illetve a nyitójelenetet. Utóbbihoz a rendező még a saját autóját is „bedobta a közösbe”, hogy ezzel is spóroljanak.

Will Smith akcióban

Michael Bay-nek nemcsak a gyatra forgatókönyv meg a makacs forgalmazócég, hanem saját színészei miatt is főhetett a feje. Will Smith-szel például többször is összekaptak a forgatás során. Az egyik üldözéses jelenetnél a pofonosztó Smith nem volt hajlandó félmeztelenül kamera elé állni, pedig a fiatal direktor külön kérte tőle. A 2022-ben Oscar-díjat nyerő színésznek a zárójelenettel is akadtak gondjai, mivel nem akarta kollégájának, Martin Lawrence-nek azt mondani, hogy „Szeretlek!”. Végül Bay kikönyörögte sztárjából a kért szót, arra hivatkozva, hogy ez az utolsó forgatási napjuk, és mindjárt lemegy a nap.