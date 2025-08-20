Mándoki László: „Tudtuk, hogy van egy besúgó az asztalnál, de...”

Mándoki László, vagyis Leslie Mandoki öt évtizeddel ezelőtt döntött úgy két barátjával, hogy a nyilvánvaló és közvetlen életveszély ellenére nekiindulnak a zöldhatárnak és nyugatra szöknek, hogy ne csak „álmodják az életet, hanem megéljék az álmaikat”. A Mandoki Soulmates alapító frontembere elérte a világsikert, de soha nem szűnt meg igaz magyarnak lenni. Sok éve már, hogy gyakran hazalátogat és ezen alkalmakkor nem érkezik egyedül. Világsztárok garmadája kíséri el, hogy szülőhazájában játszhassa a banda régebbi és újabb slágereit. Így lesz ez az idei augusztus 20-i nemzeti ünnep másnapján is, amikor a Mátyás-templom mellett, a szentháromság téren adnak egy évtizedeket felölelő koncertet. Mándoki László ennek kapcsán tartott sajtótájékoztatót kedd este, melyen felidézte a világsikerhez vezető útja első lépéseit is.

Mándoki László idén is hazatért, hogy köszöntse Magyarországot az államalapítás ünnepén (Fotó: Mandoki Soulmates)

Mándoki László: „Nem azért mentünk, mert kalandvágy szorult belénk...”

„Tulajdonképpen én nem akartam ötven éve elmenni Magyarországról. Annyi történt, hogy nem kaptam útlevelet.”

A komcsik akkor kategorizálták a zenészeket az alapján, hogy kikkel nincsenek jóban és én az utolsó kategóriába tartoztam.

„Velem annyira nem voltak jóban, hogy engem nem is engedtek ki, aztán nem engedtek vissza. Mi életveszélyes játékot űztünk azzal, hogy illegálisan átléptük a határt, vagyis disszidáltunk. Mi nem azért mentünk, mert kalandvágy szorult belénk, hanem azért, mert akartunk valamit csinálni az életben” – kezdte az egybegyűltek előtt Mándoki László.

Mándoki László bepillantást engedett a Mándoki Soulmates koncert előtti utolsó próbájába is (Fotó: Bors)

„Neked menned kell! Éld az álmaidat és ne álmodd az éltedet!”

Az élő legenda ezután kitért egy sorsfordító emlékére, ami messzire repítette őt vissza a múltba. Egyenesen édesapja halálos ágya mellé. „Nekem volt egy személyes élményem és okom erre. Ezt fontos, hogy tisztázzuk, mi magyarok egymás között. Az édesapám elvesztése hatalmas törése volt az életemnek. Tizenhat éves voltam akkor és a rák vitte el. A halála napján azt mondta nekem: „Fiam, ígérd meg nekem, hogy az unokáimnak, akiket soha nem fogok megismerni, nem kell majd cenzúrázott újságokat olvasniuk!” Ez a mondata, akkor nagyon belém mart és még egy, ami a legfontosabb kérése volt felém: „Neked menned kell! Éld az álmaidat és ne álmodd az éltedet!”

Ezt én felírtam, mint leckét

– mondta Mándoki.