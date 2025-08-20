Mándoki László: „Tudtuk, hogy van egy besúgó az asztalnál, de...”

Mándoki László, vagyis Leslie Mandoki öt évtizeddel ezelőtt döntött úgy két barátjával, hogy a nyilvánvaló és közvetlen életveszély ellenére nekiindulnak a zöldhatárnak és nyugatra szöknek, hogy ne csak „álmodják az életet, hanem megéljék az álmaikat”. A Mandoki Soulmates alapító frontembere elérte a világsikert, de soha nem szűnt meg igaz magyarnak lenni. Sok éve már, hogy gyakran hazalátogat és ezen alkalmakkor nem érkezik egyedül. Világsztárok garmadája kíséri el, hogy szülőhazájában játszhassa a banda régebbi és újabb slágereit. Így lesz ez az idei augusztus 20-i nemzeti ünnep másnapján is, amikor a Mátyás-templom mellett, a szentháromság téren adnak egy évtizedeket felölelő koncertet. Mándoki László ennek kapcsán tartott sajtótájékoztatót kedd este, melyen felidézte a világsikerhez vezető útja első lépéseit is.
„Tulajdonképpen én nem akartam ötven éve elmenni Magyarországról. Annyi történt, hogy nem kaptam útlevelet.”
A komcsik akkor kategorizálták a zenészeket az alapján, hogy kikkel nincsenek jóban és én az utolsó kategóriába tartoztam.
„Velem annyira nem voltak jóban, hogy engem nem is engedtek ki, aztán nem engedtek vissza. Mi életveszélyes játékot űztünk azzal, hogy illegálisan átléptük a határt, vagyis disszidáltunk. Mi nem azért mentünk, mert kalandvágy szorult belénk, hanem azért, mert akartunk valamit csinálni az életben” – kezdte az egybegyűltek előtt Mándoki László.
Az élő legenda ezután kitért egy sorsfordító emlékére, ami messzire repítette őt vissza a múltba. Egyenesen édesapja halálos ágya mellé. „Nekem volt egy személyes élményem és okom erre. Ezt fontos, hogy tisztázzuk, mi magyarok egymás között. Az édesapám elvesztése hatalmas törése volt az életemnek. Tizenhat éves voltam akkor és a rák vitte el. A halála napján azt mondta nekem: „Fiam, ígérd meg nekem, hogy az unokáimnak, akiket soha nem fogok megismerni, nem kell majd cenzúrázott újságokat olvasniuk!” Ez a mondata, akkor nagyon belém mart és még egy, ami a legfontosabb kérése volt felém: „Neked menned kell! Éld az álmaidat és ne álmodd az éltedet!”
Ezt én felírtam, mint leckét
– mondta Mándoki.
A Mandoki Soulmates alapítója ezután kitért az augusztus 20-i rendezvénysorozathoz kapcsolódó 21-i koncertre is. „Most pedig úgy éreztük, hogy augusztus 21-én este csinálnunk kell egy kis házibulit. Fent lesz a Mátyás-templom mellett a Szentháromság téren. Higgyétek el, hogy jó buli lesz, mert mi nagyon komolyan felkészültünk. Mert a mi hangunk csak annyira erős, amennyire a közönség szeretete azt nekünk megengedi. Ez nem is igazán a mi hangunk, inkább a ti hangotok. Tudom, én egy kicsit nehéz fiú vagyok, hiszen nem élek itt, már ötven éve. Ezért is szeretnék én hidakat építeni a zenén keresztül. Mert a zene akkor is összeköt, ha a hidak már összedőltek és már a pilléreket sem lehet látni. Számomra ez kamaszként is fontos volt. Mi akkor is el tudtunk beszélgetni egymással Nietzscheről, Kantról. Miközben tudtuk, hogy legalább egy besúgó ott ül velünk az asztalnál. Ma sem tudom ki, vagy kik voltak, mert nem akartam megtudni.”
Egyszerűen csak respektáltuk azt is, aki pont az ellenkező véleményen volt, mint mi. Nem tartottuk őt, vagy őket ellenségnek, csak mert teljesen máshogyan látta a világot”
– fogalmazott a zenész, aki ezután elárulta, hálás szívvel gondol vissza azokra is, akik fél évtizeddel ezelőtt nem hagyták, hogy Magyarországon boldoguljon.
„Minden esetre én hálás vagyok a komponistáknak, hogy engem és Csupó Gábort (Emmy-díjas magyar-amerikai animációs filmalkotó, producer, rendező, zenész) választottak ki arra, hogy megmutassák, belőlünk nem lesz senki. Mert mi nem is akartunk valakik lenni. Én csak egyszerűen zenélni akartam, Gábor pedig filmeket akart csinálni” – zárta a nagyszabású koncert előtti sajtótájékoztatóhoz fűzött gondolatainak sorát Mándoki László, vagy ahogyan a világon ismerik, Leslie Mandoki. Ekkor a tömegből előlépett Joós István, a Magneoton kiadó vezetője, hogy átadja a zenésznek és a teljes Mandoki Soulmates bandának a legújabb aranylemezüket, hiszen idehaza is meglehetősen sikeres lett legutóbbi albumuk, vagyis az A Memory of our futur című nagylemez.
