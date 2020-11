Cumizós gólörömmel ünnepelne a Fradi focistája

Különleges hangulatban készül a ma esti MTK elleni örökrangadóra a Ferencváros válogatott focistája. Sigér Dávid csütörtökön hozhatta haza a kórházból első gyermekét. Az apuka a szülésnél is ott volt felesége, Zsuzsanna mellett, és otthon is igyekszik mindenben párja segítségére lenni. Persze a pá­lyán is jelentős feladatok várnak rá, hiszen a kék-fehérek kirobbanó formában érkeznek a Grou­pama Arénába, a legutóbbi öt meccsen mindössze két pontot veszítettek.







Az elmúlt időben sorozatban éri az öröm a Ferencváros futballistáját. Válogatott lett, gyermeke született, és a Fradi is menetel © Török Attila/Nemzeti Sport

Nagyon örülök, hogy pont az MTK ellen játszunk, mert szerintem most ők nyújtják a legjobb teljesítményt a riválisaink közül. Bátran futballoznak, nem véletlen, hogy szállítják a jó eredményeket. Biztos vagyok benne, hogy a meccs méltó lesz az örökrangadó jelzőhöz – mondta a Borsnak Sigér, akit még jobban motivál, hogy most már eggyel több szempár figyeli a meccseken. – Azt akarom, hogy büszke legyen rám a kisfiam. Pocakos gólörömöm már volt, most szeretném megajándékozni egy ringatós vagy cumizóssal is.

Prosser: Pontért megyünk a Fradihoz

A kemény munkában látja az MTK menetelésének a kulcsát a csapat középpályása, Prosser Dániel, aki az augusztusi meccshez hasonlóan ismét pontokat rabolna a Fraditól. – Az NB I legjobbja ellen lépünk pályára. Biztosan nehéz mérkőzés lesz, de nem feltett kézzel érkezünk. Legalább döntetlent szeretnénk elérni a Groupama Arénában – mondta lapunknak a 26 éves középpályás.