Hoppá! Ez a Fradi-focista szerezte meg C. Ronaldo felbecsülhetetlen értékű mezét

Pimasz gólörömével Myrto Uzuni kivívta Cristiano Ronaldo elisme- rését, aki még a mezét is odaadta a Fradi csatárának.

Hatalmasat harcolt a Juventus elleni Bajnokok Ligája-meccsen a Ferencváros csapata, amely karnyújtásnyira volt attól, hogy kiharcolja legalább a döntetlen eredményt Torinóban. A magyar bajnok a vezetést is megszerezte Myrto Uzuni révén, akinek nemcsak találata, hanem gólöröme is emlékezetesre sikeredett. Az albán válogatott támadó a Zebrák sta­dionjában másolta le Cristiano Ronaldo világhírű ünneplését. Ő is kirohant a szögletzászlóhoz, felugrott, majd miután megfordult a levegőben, a karját széttárva landolt a gyepen.







A lekoppintott gólöröm látványa valósággal sokkolta az ötszörös aranylabdás focistát, aki szemmel láthatóan nem tudott mit kezdeni a szituációval, ahogy azzal sem, hogy hátrányba került csapata. Uzuni vagányságát vi­szont elismerte a portugál klasszis, hi­szen a találkozó után odaajándékozta mezét a zöld-fehérek csatárának, s ezzel valóra váltotta Uzuni álmát.

A kincsnek nagyon örülök, de ettől függetlenül rendkívül csalódott vagyok – jelentette ki Uzuni. – Megtettünk mindent, de ilyen a labdarúgás. Egy nagy csapattal találkoztunk, tudtuk, milyen erős a Juventus. Ellenük végig figyelnünk, folyton koncentrálnunk kellett. Szerintem jól helytálltunk. Örülök a gólomnak és nagyon büszke vagyok a csapatra – fogalmazott.







A Ferencváros az eddigi legjobb meccsét produkálta az idei BL-kiírásban, és ezzel a Juventus elismerését is kivívta. A győztes gólt szerző Álvaro Morata im­máron nemcsak a magyar közönséget, hanem a csapatot is dicsérte.