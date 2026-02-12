Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Néhány héttel a szülés után újra edzésbe álltak a magyar csapat sztárjai

Győri-Lukács Viktória
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 10:50
Győri ETOédesanya
Ez ám az elhivatottság. Az ETO kézilabdázói, Győri-Lukács Viktória és Sandra Toft együtt ünnepelhették a karácsonyt az újszülött kislányaikkal, februárban pedig már visszatértek a klubjukhoz.

Decemberben még a szülőszobában köszöntötték gyermekeiket, ma pedig már a konditeremben készülnek. A Győri ETO kézilabdázói, Győri-Lukács Viktória és Sandra Toft is édesanya lett decemberben, néhány héttel később pedig máris edzésbe álltak.

Győri-Lukács Viktória immár édesanyaként állt edzésbe
 Győri-Lukács Viktória immár édesanyaként állt edzésbe / Fotó: Krizsán Csaba

Új élet, új kihívások, de anyának lenni a legszebb dolog a világon. Vica és Sandra már elkezdték az edzéseket a szülés után. Tudjuk, nem könnyű összeegyeztetni az anyaságot az élsporttal, de ők nap mint nap mindent megtesznek azért, hogy mielőbb újra ott lehessenek a pályán, ahol már nagyon várjuk őket. Büszkék vagyunk rátok, várunk vissza titeket!

olvasható a kisalföldi klub Facebook-oldalán.

Győri-Lukács Viktória szenteste osztotta meg az örömhírt

Sandra Toft kislánya december elején látta meg a napvilágot, míg Győri-Lukács Viktória ikerlányai, Zoé és Emma, néhány héttel később születtek.

Szerencsére az újdonsült anyukák kiváló egészségnek örvendenek: a jelek szerint jelenleg csupán erőnléti edzéseket végeznek, de lelkesedésükből ítélve hamarosan újra a pályán lesznek.

 

