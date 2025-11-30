„Dagadt konyhalány" – félve állt az emberek elé a magyar sportolónő

A sportág árnyoldaláról is beszélt a Sportemberek Extra című műsorban Babos Tímea teniszező. A párosban korábbi világelső, négyszeres Grand Slam-tornagyőztes és háromszoros világbajnok magyar sportolónő úgy fogalmazott, az emberek folyamatosan figyelik őket, hogyan néznek ki a pályán.
A teniszben a lányok figyelnek rá, hogyan néznek ki. Most már a fiúk is, nyilván. Mi így ki vagyunk rakva, mint a cirkuszi majmok
- idézi a Mandiner Babos Tímea szavait, akivel olyan is előfordult már, hogy félve ment ki az emberek elé a pályára.
Főleg abban az időszakban, amikor én is tudtam, hogy egy picit túlsúlyos voltam.
A teniszező hozzátette, mindig kapnak hideget-meleget, még akkor is, amikor a legfittebb állapotban vannak.
Akkor is megkaptam, hogy dagadt konyhalány
– mondta Babos Tímea. Hozzátette, ez egy nehéz helyzet, amit tudni kell kezelni. Ahogy fogalmazott, ebben a "cirkuszban" ők az "előadók". Márpedig a magyar teniszező gyerekkora óta arról álmodott, hogy a legnagyobb pályákon játszhasson, telt ház előtt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.