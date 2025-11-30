„Dagadt konyhalány" – félve állt az emberek elé a magyar sportolónő

A sportág árnyoldaláról is beszélt a Sportemberek Extra című műsorban Babos Tímea teniszező. A párosban korábbi világelső, négyszeres Grand Slam-tornagyőztes és háromszoros világbajnok magyar sportolónő úgy fogalmazott, az emberek folyamatosan figyelik őket, hogyan néznek ki a pályán.

Fotó: Török Attila

Babos Tímea teniszező a sportág árnyoldaláról

A teniszben a lányok figyelnek rá, hogyan néznek ki. Most már a fiúk is, nyilván. Mi így ki vagyunk rakva, mint a cirkuszi majmok

- idézi a Mandiner Babos Tímea szavait, akivel olyan is előfordult már, hogy félve ment ki az emberek elé a pályára.

Főleg abban az időszakban, amikor én is tudtam, hogy egy picit túlsúlyos voltam.

A teniszező hozzátette, mindig kapnak hideget-meleget, még akkor is, amikor a legfittebb állapotban vannak.

Akkor is megkaptam, hogy dagadt konyhalány

– mondta Babos Tímea. Hozzátette, ez egy nehéz helyzet, amit tudni kell kezelni. Ahogy fogalmazott, ebben a "cirkuszban" ők az "előadók". Márpedig a magyar teniszező gyerekkora óta arról álmodott, hogy a legnagyobb pályákon játszhasson, telt ház előtt.