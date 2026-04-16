Kendőzetlen őszinteséggel pakolt ki barátja Milák Kristófról

Igazi barátként beszélt Márton Richárd úszó Milák Kristófról a soproni országos bajnokságon. Mint ismert, a kétszeres olimpiai bajnok egy év után tért vissza, de hiába jutott döntőbe 200 méter pillangón, végül visszalépett.

Márton Richárd örül, hogy barátja, Milák Kristóf visszatért, de nem szeretné, hogy el legyen ijesztve az úszástól

Milák Kristóf éppen Márton Richárd mögött jutott középdöntőbe az ob-n 200 méter pillangón, ahol viszont már hárman is megelőzték. Edzője, Szabó Álmos pedig jelezte, hogy a döntőtől visszalépteti versenyzőjét, aki még érezhetően nagyon nem tart ott, ahol egykoron.

Nem sokat beszélgettünk az utóbbi időben, de néha szoktunk kommunikálni egymással, itt a verseny előtt is váltottunk néhány szót Kristóffal. Nekem megvan ilyenkor a saját világom, neki is megvan. De attól még ugyanúgy megvan a barátság, az nem múlik el

– nyilatkozta Milák Kristófról a Magyar Nemzetnek a 200 méter pillangó legfőbb esélyese, Márton Richárd. A két úszó 2017-ben, váltóban együtt lett aranyérmes junior-világbajnokságon, később edzőtársakként segítették egymást, 2022-ben pedig kettős győzelmet arattak az Európa-bajnokságon.

Kristóf edzője is elmondta, hogy neki még vissza kell rázódnia. Szerintem már az jó, hogy újra itt van közöttünk. Sokáig nem láttuk, és én nem szeretném, hogy el legyen ijesztve az úszástól. Azt akarom, hogy maradjon és küzdjön tovább

– mondta barátjáról Márton Richárd.