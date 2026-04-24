KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

György névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászol a sport világa, tragikusan fiatalon elhunyt a fiatal focista

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 06:40 / FRISSÍTÉS: 2026. április 24. 06:44
Mindössze 27 éves volt.
Bors
A szerző cikkei

A vízbe ugrott bele egy vízesésnél egy fiatal futballista egy népszerű kirándulóhelyen, ám tragikus módon már soha többé nem jött fel a felszínre. Reyam Lucas mindössze 27 éves volt, amikor elhunyt: a halála az ismerőseit, a családját és egykori szülővárosát is mélyen megrázta.

Tragikusan fiatalon elhunyt a fiatal focista / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

A hírek szerint a labdarúgóra kedden, április 21-én találtak rá holtan. Reyam - aki az amatőr Soneca Paredão csapatában játszott -, a brazíliai Ituberában található Pancada Grande-vízesésnél hunyt el, miután még korábban a barátaival kilátogatott a nevezetesre helyre, majd, azt követően, hogy vízbe ugrott, nyoma veszett. Ezután helyi lakosok és önkéntesek is csatlakoztak a katonai rendőrséghez és a helyi tűzoltósághoz a több órán át tartó kereséshez, amely végül a tragikus felfedezéssel zárult.

A fiatal sportoló halála sokkolta szülővárosát, Nova Ibiát, ahol a helyi amatőr futballvilág ismert alakjának számított. A korai jelentések ugyan véletlen fulladásra utalnak, ennek ellenére a rendőrség azt közölte, a holttestet hivatalos boncolás céljából elszállították. A boncolási jegyzőkönyv várhatóan a következő napokban jelenik meg, hogy tisztázza az incidens körülményeit, mialatt a helyi hatóságok is megerősítették, hogy vizsgálatot indítottak a haláleset körülményeinek felderítése érdekében - írja a Daily Star.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
