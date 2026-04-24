Gyászol a sport világa, tragikusan fiatalon elhunyt a fiatal focista

A vízbe ugrott bele egy vízesésnél egy fiatal futballista egy népszerű kirándulóhelyen, ám tragikus módon már soha többé nem jött fel a felszínre. Reyam Lucas mindössze 27 éves volt, amikor elhunyt: a halála az ismerőseit, a családját és egykori szülővárosát is mélyen megrázta.

Tragikusan fiatalon elhunyt a fiatal focista / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Tragikusan fiatalon elhunyt a fiatal focista

A hírek szerint a labdarúgóra kedden, április 21-én találtak rá holtan. Reyam - aki az amatőr Soneca Paredão csapatában játszott -, a brazíliai Ituberában található Pancada Grande-vízesésnél hunyt el, miután még korábban a barátaival kilátogatott a nevezetesre helyre, majd, azt követően, hogy vízbe ugrott, nyoma veszett. Ezután helyi lakosok és önkéntesek is csatlakoztak a katonai rendőrséghez és a helyi tűzoltósághoz a több órán át tartó kereséshez, amely végül a tragikus felfedezéssel zárult.

A fiatal sportoló halála sokkolta szülővárosát, Nova Ibiát, ahol a helyi amatőr futballvilág ismert alakjának számított. A korai jelentések ugyan véletlen fulladásra utalnak, ennek ellenére a rendőrség azt közölte, a holttestet hivatalos boncolás céljából elszállították. A boncolási jegyzőkönyv várhatóan a következő napokban jelenik meg, hogy tisztázza az incidens körülményeit, mialatt a helyi hatóságok is megerősítették, hogy vizsgálatot indítottak a haláleset körülményeinek felderítése érdekében - írja a Daily Star.