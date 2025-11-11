„Soha ne add fel!” – Potyogtak a könnyek a stadionban, rákos kislánya életéért küzd a fociedző

Szívettépő apropóból látogatott el díszvendégként korábbi csapata, a Hamburger SV német Bundesliga-meccsére Dennis Diekmeier a feleségével. Négy gyermekük egyike, a 14 éves kislányuk, Delani súlyos beteg: hónapok óta veserákkal küzd. Az újonccsapat több akciót szervezett a korábbi jobbhátvédje családjának megsegítésére.

Dennis Diekmeier könnyezve nyilatkozott a Hamburg-Dortmund meccs előtt

Fotó: firo sportphoto

Az 57 ezer szurkolótól megtelt Volksparkstadionban a vendég Borussia Dortmund elleni 1-1 során a hamburgiak mezén a szokásos főszponzor felirat helyett egy rákellenes szervezet (yeswecan!cer) logója virított a Bundesliga-meccsen. Ez és a "Mi a rák ellen" felirat került stadion- és pályaszerte minden szóba jöhető felületre, zászlókra, kivítőkre, táblákra is. Ennek a célja a gyilkos kór megelőzésének és korai felismerésének elősegítése.

Hamburgban mindenki Diekmeier lányáért szorít

A szurkolótábor molinóján ezt üzente a hajdani kedvencnek és lányának:

Sok erőt a Diekmeier családnak! Sose add föl, Delani!

– Amikor idejövök, olyan, mintha hazatérnék. Egyszerűen leírhatatlan érzés.

Potyogtak a könnyeim, amikor lent voltam a pályán, annyira elöntöttek az érzelmek. Beugranak az itt eltöltött évek, valamennyi gyermekünk itt született – és most egy ilyen apropóból térsz vissza...

– mondta Diekmeier, aki a futballpályafutása csúcsán (2010-18) játszott a Hamburg jobbátvédjeként, jelenleg pedig a negyedosztályú Sandhausen pályaedzőjeként kért szabadságot, hogy minél többet lehessen a gyilkos kórral küzdő Delanival.

Felemelt fejjel, pozitívan kell gondolkodnunk. Boldog pillanatokat kell teremtenünk neki. Minden nap ezt igyekszünk tenni

– célzott arra a 36 éves édesapa, hogy a betegség ellen nagy akaraterővel küzdő lánya túlélése csodaszámba menne.

A kislány odahaza, a tévében nézte a különleges körítésű meccset, amely előtt apja kisírt, véreres szemekkel nyilatkozott a pálya szélén, majd kapott egy játékosok által dedikált HSV-mezt is.

– Őt is nagyon meghatotta a támogatás ilyen áradata – mondta lányukról Diekmeier felesége, Dana, miután telefonon beszélt Delanival. – Hihetetlenül megérintett minket is. Tényleg mintha hazajötünk volna. A klubbal kapcsolatos érzelmeink mindig hevesek, de ma megtriplázódtak. Minden egyes nap arra gondolok: bárcsak korábban mentem volna vele orvoshoz! Akkor talán még nem terjedt volna el ennyire a rák, és nem nőtt volna ekkorára a daganat. Minden nap hibáztatom magam és azt kérdezem magamtól, miért nem mentünk hónapokkal korábban?