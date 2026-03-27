Profi harcsahorgász: Nem a szabályokkal, egyes pecásokkal van a baj

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 10:15
Több mint egymillió horgászigazolvánnyal rendelkező pecás van Magyarországon, és ez a szám egyre csak növekszik. A Bors hetente jelentkezik horgászrovatával, amellyel még több embert kívánunk kicsalni a tó- vagy a folyópartra. Ezúttal Petróczi István profi harcsahorgász mondta el a véleményét arról, hogy a világbajnok Döme Gábor azt szeretné, hogy az élőképes szonárral rendelkezők ne vihessenek el harcsát.
Petróczi István is azon horgászok között volt, akinek a véleményét anno kikérte Döme Gábor, amikor szabálymódosítást javasolt. A világbajnok pecás azt szerette volna, hogy felső méretkorlátozást vezessenek be országosan a harcsáknál is. Előterjesztése szerint a csúcsragadozó minimálisan elvihető mérete 80 centiméter, míg a legnagyobb 150 centiméter lett volna. Ezt azonban elutasította a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ).

Ne vihessék haza!

Döme Gábor ezután közösségi oldalán reagált, kiemelve: tudomásul veszi és elfogadja a MOHOSZ döntését, ám ettől függetlenül nem adja fel, újabb ötlettel állt elő.

Döme Gábor tudja, nem lehet a jövő útjába állni / Fotó: Hortobágyi Halgazdaság Zrt.

A legnagyobb kárt azok okozzák, akik több millió vagy akár több tízmillió forintért megvásárolták maguknak a legmodernebb halradarokat, vagyis szonárokat, ezek elől egyetlenegy hal sem tud elbújni. 

Tudom, nem lehet a jövő útjába állni, ezért aki szeretné, vásárolja meg az élőképes szonárokat, nyugodtan fogja meg akár naponta élete halát, viszont, aki ilyen eszközt használ, az tüntesse fel például a fogási naplójában, és akkor ne vihessen el halat – fogalmazott videójában Döme Gábor.

Egyszerűbb

A profi harcsahorgász, Petróczi István egyetért a világbajnok új javaslatával, véleménye szerint is sokkal könnyebb horogra csalni az élőképes szonárral ezeket a csúcsragadozókat.

Petróczi István is használ élőképes szonárt, és egyetért azzal, hogy sokkal könnyebb így megfogni a harcsát Fotó: Bors

Én is használok ilyen technikát, és úgy gondolom, jó dolog. Például élőképen látja az ember, ahogy a harcsa felveszi a csalit. Ez a technika nagymértékben lerövidíti a halkeresés, a megtalálás, valamint a horogra csalás fázisát. Sok időt megspórolhatunk, arról nem is beszélve, hogy ezzel a technikával célzottan kereshetjük a kapitális példányokat

 – fogalmazott a Borsnak Petróczi István.

A fejekben kell rendet tenni

A harcsahorgász szerint nem a technikával, hanem a pecások hozzáállásával van a probléma. Az olyanokkal, akik étkezési célra is minél több és minél nagyobb harcsát akarnak hazavinni.

– Az élőképes szonár drasztikusan növeli a fogási hatékonyságot. Emiatt ha valaki minél több halat akar hazavinni, akkor ez a technológia komoly előnyt ad neki – mondta Petróczi István, aki szerint

 nem biztos, hogy a szigorítás a jó megoldás, ugyanis tapasztalata szerint az eddigi szabályokat is kijátszották, így akik eddig sem tartották be a törvényt, azok a jövőben sem fogják, bármennyire szigorítják azt.

 

 

