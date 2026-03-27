Profi harcsahorgász: Nem a szabályokkal, egyes pecásokkal van a baj

Petróczi István is azon horgászok között volt, akinek a véleményét anno kikérte Döme Gábor, amikor szabálymódosítást javasolt. A világbajnok pecás azt szerette volna, hogy felső méretkorlátozást vezessenek be országosan a harcsáknál is. Előterjesztése szerint a csúcsragadozó minimálisan elvihető mérete 80 centiméter, míg a legnagyobb 150 centiméter lett volna. Ezt azonban elutasította a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ).
Döme Gábor ezután közösségi oldalán reagált, kiemelve: tudomásul veszi és elfogadja a MOHOSZ döntését, ám ettől függetlenül nem adja fel, újabb ötlettel állt elő.
A legnagyobb kárt azok okozzák, akik több millió vagy akár több tízmillió forintért megvásárolták maguknak a legmodernebb halradarokat, vagyis szonárokat, ezek elől egyetlenegy hal sem tud elbújni.
Tudom, nem lehet a jövő útjába állni, ezért aki szeretné, vásárolja meg az élőképes szonárokat, nyugodtan fogja meg akár naponta élete halát, viszont, aki ilyen eszközt használ, az tüntesse fel például a fogási naplójában, és akkor ne vihessen el halat – fogalmazott videójában Döme Gábor.
A profi harcsahorgász, Petróczi István egyetért a világbajnok új javaslatával, véleménye szerint is sokkal könnyebb horogra csalni az élőképes szonárral ezeket a csúcsragadozókat.
Én is használok ilyen technikát, és úgy gondolom, jó dolog. Például élőképen látja az ember, ahogy a harcsa felveszi a csalit. Ez a technika nagymértékben lerövidíti a halkeresés, a megtalálás, valamint a horogra csalás fázisát. Sok időt megspórolhatunk, arról nem is beszélve, hogy ezzel a technikával célzottan kereshetjük a kapitális példányokat
– fogalmazott a Borsnak Petróczi István.
A harcsahorgász szerint nem a technikával, hanem a pecások hozzáállásával van a probléma. Az olyanokkal, akik étkezési célra is minél több és minél nagyobb harcsát akarnak hazavinni.
– Az élőképes szonár drasztikusan növeli a fogási hatékonyságot. Emiatt ha valaki minél több halat akar hazavinni, akkor ez a technológia komoly előnyt ad neki – mondta Petróczi István, aki szerint
nem biztos, hogy a szigorítás a jó megoldás, ugyanis tapasztalata szerint az eddigi szabályokat is kijátszották, így akik eddig sem tartották be a törvényt, azok a jövőben sem fogják, bármennyire szigorítják azt.
