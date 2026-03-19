Romantikus búcsú, Fucsovics Márton felesége megható üzenettel köszönt el

Szinte még véget sem ért Indian Wells, máris Miamira szegeződik a teniszezők figyelme: Fucsovics Márton csütörtökön (16:00) a főtáblán kezdi meg szereplését, nem is akárki ellen, hiszen rögtön a hetedik kiemelt Félix Auger-Aliassime vár rá. A magyar játékos oldalán ezúttal is ott van felesége, Molnár Nini, aki nehéz szívvel búcsúzott Kaliforniától, és közösségi oldalán hangulatos fotókkal idézte fel az ott töltött pillanatokat.

Fucsovics Márton csütörtökön lép pályára a Miami teniszbajnokságon

Molnár Nini divattervező és modell ezúttal is elkápráztatta követőit: friss fotóalbumában betekintést engedett legújabb pillanataiba. Fucsovics Márton felesége most sem mondott le a stílusról, egy elegáns, fekete selyemruhában jelent meg férjével egy közös vacsorán. A képek tanúsága szerint remekül érezték magukat, sőt egy meghitt, romantikus pillanatot is megörökítettek a naplementében.

Az utolsó este a teniszparadicsomban

- írta a képhez Molnár Nini.

A fiatal házaspár mindezek után egy kis kiruccanást is beiktatott, Spanyolországban pihenték ki az elmúlt időszak fáradalmait. Az utazásról Molnár Nini Instagram-sztoriban is megosztott néhány pillanatot, amelyeken jól látszik, hogy Fucsovics Márton teljesen feltöltődik, és élvezi a napsütést. Azonban sok idő nem jut a pihenésre, hiszen férjére csütörtökön tétmérkőzés vár Miamiban.