Magyar lány a legszebb: Ők a női vízilabda Eb legbájosabb játékosai - galéria

Két magyar lány is bekerült a női vízilabda Eb legszebb játékosai közé. Mint ismert, a mieink ötméteres-párbajban győzték le a görögöket az elődöntőben, és bejutottak a kontinenstorna csütörtök esti fináléjába, ahol Hollandia lesz az ellenfelük (20:15, tv: M4 Sport). A torna vége előtt a legszebb vízilabdázó hölgyekről összeállításra került egy lista, amelynek az élén a magyar válogatott 25 éves kiválósága, Rybanska Natasa végzett – és amelyre a Görögország elleni elődöntő hőse, Golopencza Szonja kapus is felkerült.

Rybanska Natasa (jobbra) és Golopencza Szonja (balra) bekerültek a a női vízilabda Eb legszebb játékosai közé Fotó: Mediaworks

A női vízilabda Eb legszebb játékosai:

1. Rybanska Natasa (magyar)

A magyar csapat 25 éves játékosa nemcsak a szépségével hívta fel magára az Európa-bajnokságon. Eddig hat gólt szerzett akcióból a kontinenstornán, és a hollandok elleni döntő még hátra van.

2. Noga Levinshtein (izraeli)

Az izraeliek 20 éves kiválósága nemcsak hasonlóan szép, de ugyanolyan eredményes is, mint Rybanska Natasa. Ő is hat gólt szerzett eddig akcióból a Eb-n, csapata még a franciákkal játszik, majd a 7. helyért.

3. Paula Crespi (spanyol)

A 27 éves spanyol szépség már hét akciógólt jegyez a kontinenstornán, és ezt tovább gyarapíthatja a Horvátország elleni mérkőzésen, amit az Európa-bajnokság 5. helyezéséért játszanak majd.

A 27 éves spanyol szépség, Paula Crespi már hét akciógólt jegyez a kontinenstornán Fotó: Andy Cheung

4. Iva Rozic (horvát)

A 20 éves horvát vízilabdázó már azzal is felkeltette a sportág rajongóinak érdeklődését, hogy tizennégy gólt szerzett akcióból az Európa-bajnokságon, de a külseje mellett sem lehet elmenni szó nélkül. Csapata egyébként éppen az előbb említett Paula Crespivel felálló spanyolokkal játszik majd az 5. helyért.

A 20 éves horvát Iva Rozic teljesítményén túl a külseje mellett sem lehet elmenni szó nélkül

Fotó: www.worldaquatics.com

5. Golopencza Szonja (magyar)

Második magyarként a 20 éves kapus került még fel a női vízilabda Eb legszebb játékosainak a listájára, aki két ötméterest védett a görögök elleni elődöntő büntetőpárbajában. Cseh Sándor szövetségi kapitány csapata ezzel jutott be a torna döntőjébe.