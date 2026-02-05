Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Ágota, Ingrid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Magyar lány a legszebb: Ők a női vízilabda Eb legbájosabb játékosai - galéria

vízilabda
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 09:00
Európa-bajnokságszépség
A teljesítményük mellett a külsejükkel is magukra vonzották a tekinteteket. Rybanska Natasa és Golopencza Szonja bekerültek a női vízilabda Eb legszebb játékosai közé.

Két magyar lány is bekerült a női vízilabda Eb legszebb játékosai közé. Mint ismert, a mieink ötméteres-párbajban győzték le a görögöket az elődöntőben, és bejutottak a kontinenstorna csütörtök esti fináléjába, ahol Hollandia lesz az ellenfelük (20:15, tv: M4 Sport). A torna vége előtt a legszebb vízilabdázó hölgyekről összeállításra került egy lista, amelynek az élén a magyar válogatott 25 éves kiválósága, Rybanska Natasa végzett – és amelyre a Görögország elleni elődöntő hőse, Golopencza Szonja kapus is felkerült. 

Rybanska Natasa és Golopencza Szonja a női vízilabda Eb legszebb játékosai között
Rybanska Natasa (jobbra) és Golopencza Szonja (balra) bekerültek a a női vízilabda Eb legszebb játékosai közé Fotó: Mediaworks

A női vízilabda Eb legszebb játékosai:

1. Rybanska Natasa (magyar)

A magyar csapat 25 éves játékosa nemcsak a szépségével hívta fel magára az Európa-bajnokságon. Eddig hat gólt szerzett akcióból a kontinenstornán, és a hollandok elleni döntő még hátra van.

2. Noga Levinshtein (izraeli)

Az izraeliek 20 éves kiválósága nemcsak hasonlóan szép, de ugyanolyan eredményes is, mint Rybanska Natasa. Ő is hat gólt szerzett eddig akcióból a Eb-n, csapata még a franciákkal játszik, majd a 7. helyért.

3. Paula Crespi (spanyol)

A 27 éves spanyol szépség már hét akciógólt jegyez a kontinenstornán, és ezt tovább gyarapíthatja a Horvátország elleni mérkőzésen, amit az Európa-bajnokság 5. helyezéséért játszanak majd. 

Water Polo - Olympic Games Paris 2024: Day 15
A 27 éves spanyol szépség, Paula Crespi már hét akciógólt jegyez a kontinenstornán Fotó: Andy Cheung

4. Iva Rozic (horvát)

A 20 éves horvát vízilabdázó már azzal is felkeltette a sportág rajongóinak érdeklődését, hogy tizennégy gólt szerzett akcióból az Európa-bajnokságon, de a külseje mellett sem lehet elmenni szó nélkül. Csapata egyébként éppen az előbb említett Paula Crespivel felálló spanyolokkal játszik majd az 5. helyért.

A 20 éves horvát Iva Rozic teljesítményén túl a külseje mellett sem lehet elmenni szó nélkül
Fotó: www.worldaquatics.com

5. Golopencza Szonja (magyar)

Második magyarként a 20 éves kapus került még fel a női vízilabda Eb legszebb játékosainak a listájára, aki két ötméterest védett a görögök elleni elődöntő büntetőpárbajában. Cseh Sándor szövetségi kapitány csapata ezzel jutott be a torna döntőjébe.

Budapest 20260121 Vízilabda 2026 nõk nõi felkészülési válogatott mérkõzés edzõmérkõzés Magyarország Görögország Fotó Árvai Károly Nemzeti Sport
Budapest 20230416 Vízilabda 2023 A nemzet aranyai címû film vetítése Fotó Földi Imre Nemzeti Sport
Gödöllő 20250624 Vízilabda Seat kupa Magyarország - Új-Zéland fotó Török Attila Nemzeti Sport Keszthelyi Rita Golopencza Szonja Szilágyi Dorottya
Galéria: Magyar lány a női vízilabda Eb legszebb játékosa
Fotó: Mediaworks/MTI/Getty Images
1/9
Magyar lány a női vízilabda Eb legszebb játékosa

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu