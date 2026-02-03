Leleplezték Szoboszlai Dominikot, a telefonja buktatta le

A Liverpool edzőközpontját tavaly nyáron újították fel annak érdekében, hogy a játékosok minél otthonosabban érezzék magukat. Új kávézók, modern ebédlők és egy közösségi beszélgetős tér is kialakításra került, ahol a futballisták az edzések előtt kezdik a napjukat. Szoboszlai Dominik is rendszerint itt hangolódik, ám ezúttal a Vörösök hivatalos oldala „lebuktatta” őt: egy olyan szögből készült videó, amelyen jól kivehető a telefonjának háttérképe.

Szoboszlai Dominiket a Liverpool Youtube-csatornája buktatta le Fotó: Serena Taylor

Szoboszlai megvillantotta a háttérképét

A Liverpool hivatalos YouTube-csatornája a napokban tett közzé egy videót, amely egy átlagos edzésnap kulisszái mögé enged betekintést. A felvételeken Szoboszlai Dominik éppen Kerkez Milossal és Mohamed Szalahval beszélgetett, amikor értesítést kapott a telefonjára, és egy pillanatra megvillant a háttérképe. A magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal is hű maradt önmagához: a háttérképen feleségével, Buzsik Borkával közös nyaralós fotó látható.

A Liverpool teljes edzésnapját bemutató videóban a 2. perctől bukkan fel Szoboszlai Dominik telefonjának háttérképe.