Varga Barnabás is tehetetlen volt Szoboszlai Dominik ellen a szavazáson

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 21:05
ferencvárosvarga barnabásmagyar válogatott
Ötödször lett a legjobb magyar a Liverpool labdarúgója. Szoboszlai Dominik utolérte az örökrangsorban Király Gábort.

Szoboszlai Dominik, a Liverpool és a magyar válogatott labdarúgója érdemelte ki a Magyar Aranylabda-díjat a 2025-ös teljesítményéért. A 25 éves futballista a januárban a Ferencvárostól a görög AEK Athénba igazoló Varga Barnabást előzte meg a voksoláson, harmadikként pedig az RB Leipzig kapusa, Gulácsi Péter zárt.

Szoboszlai Dominik a legjobb magyar Fotó: Carl Recine / Getty Images

A Magyar Aranylabda kategóriában csak magyar játékosra lehetett szavazni függetlenül attól, hogy az illető a hazai bajnokságban, vagy külföldön játszik. Szoboszlai, aki tavaly első magyarként megnyerte a Premier League-et, 2020, 2022, 2023 és 2024 után ötödször végzett az élen, ezzel utolérte az örökrangsor első helyén Király Gábort. A díjat menedzsere, Esterházy Mátyás vette át, aki elárulta, a válogatott csapatkapitányának ez volt az eddigi legboldogabb éve, a csúcspontot a kislánya születése jelentette, de szakmailag is sikeres volt.

Szoboszlai mellett Tóth Alexet is díjazták

A legjobb NB I-es játékosok első három helyezettje egyaránt magyar válogatott labdarúgó lett: a ferencvárosi gólkirály, Varga Barnabás mögött korábbi ferencvárosi csapattársa, az év felfedezettjének is megválasztott és januárban az angol Bournemouth-hoz szerződött Tóth Alex lett a második, harmadikként pedig a Puskás Akadémia támadója, Lukács Dániel végzett. A kapusok versengésében az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers hálóőre, Tóth Balázs zárt az élen.

 

