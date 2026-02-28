Czunyiné Bertalan Judit: Brüsszel a trójai falovát küldte ellenünk

Háborúellenes Gyűlést tartanak Esztergomban, ahol beszédet mondott Czunyiné Bertalan Judit is. Felszólalását a helyszín történelmi jelentőségének hangsúlyozásával kezdte.
Engedjétek meg, hogy a hely méltóságához, Esztergomhoz illő, kicsit komolyabb néhány gondolattal kezdjem
– fogalmazott. Hozzátette:
Minél távolabbra tekintünk hátra, annál messzebbre látunk előre. Mi itt évezreddel a hátunk mögött messzire látunk és messzire is tervezünk.
A politikus felidézte, amikor az esztergomi bazilika kupolájának felújításakor a kereszt tövétől tekinthetett végig a tájon. Mint mondta, „nyári tiszta időben egészen az új komáromi Duna-hídig terjedt a horizont”, és a pillanat „misztériuma” tárta fel előtte az elmúlt ezer esztendőt.
Beszédében történelmi párhuzamot vont a múlt és a jelen között. A Vértes hegység nevének eredetére utalva azt mondta: „Zavartunk mi már el hódítókat.”
Ezt követően aktuálpolitikai utalást tett:
Most is hódítókkal állunk szemben. Brüsszel a trójai falovát, az ellenzék csodafiúját küldte ellenünk, de mi őt is és őket is meghátrálásra fogjuk kényszeríteni.
A politikus szerint a „modern kor globalista fegyvereivel” támadják Magyarországot, és úgy fogalmazott:
Most a békénk, a biztos fejlődésünk, családjaink, gyermekeink jövője, energiafüggetlenségünk és nemzetünk féltve őrzött és visszaszerzett szuverenitására törnek.
A beszéd végén mozgósító hangnemre váltott. Történelmi személyiségeket – köztük Szent István, Klapka György, valamint Jókai Mór – említve a hazaszeretet fontosságát hangsúlyozta.
Ahogy Szent István jövőt álmodott és épített nekünk szuverén Magyarországot, mi is azt szeretnénk az utánunk jövőknek. Ahogy Klapka sem, mi sem hátrálunk
– mondta.
Majd konkrétumra váltott:
43 nap múlva megfutamodásra kényszerítjük őket, és megmutatjuk, hogy nem bírnak el velünk.
Beszéde végén a béke üzenetét emelte ki:
Addig pedig minden nap mindenkinek elmondjuk, csak egy út van, a béke útja. Győzni fogunk! Fel győzelemre!
