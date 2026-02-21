Szécsi Zoltán: Az ukránok finanszírozása 1,5 millió forintba kerülne minden magyar családnak

A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó Szécsi Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy Magyaroszág Kormánya milyen fontos kérdésekben várja az emberek támogatását a Nemzeti Petícióban.

Szécsi Zoltán arra kért mindenkit, hogy töltse ki és küldje vissza a Nemzeti Petíciót

Fotó: MW

Szécsi Zoltán a Nemzeti Petícióról: Minden vélemény fontos!

Most zajlik a Nemzeti Petíció. Ebben három fontos kérdésben várja a kormány a támogatásunkat. Első: mondjunk nemet az orosz-ukrán háború finanszírozására. Második kérdés: mondjunk nemet az ukrán állam finanszírozására a következő tíz évben. Ez nagyjából másfél millió forintba kerülne minden magyar családnak. A harmadik pedig, hogy mondjuk nemet a rezsiárak emelkedésére

– fogalmazott Szécsi Zoltán. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó arra kér mindenkit, hogy töltse ki a Nemzeti Petíciót és küldje vissza, mert minden vélemény fontos.