Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Elemér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bozsik Péter: a sport miatt fontos, hogy nemzeti kormány legyen

válogatott
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 12:26
bozsik péterHáborúellenes Gyűlés
A korábbi szövetségi kapitány Szoboszlai Dominikról is beszélt a Háborúellenes Gyűlésen. Bozsik Péter kimondta, a sport a nemzetpolitika része.

Bozsik Péter labdarúgóedző is szót kapott Esztergomban a Háborúellenes Gyűlésen. A korábbi szövetségi kapitány szerint az elmúlt 16 évben sokat fejlődött a sport Magyarországon, s ennek a határon túl is vannak jelei.

Bozsik Péter Rákay Philippel beszélgetett
Bozsik Péter Rákay Philippel beszélgetett
Fotó: MW

Az Aranycsapat legendájának, Bozsik Józsefnek a fia bevallotta, a tavaly novemberi emlékek miatt nem lehetünk teljesen elégedettek.

Elégedettek soha nem lehetünk, gondoljunk csak az írek ellen a 96. percben kapott gólra

- utalt Bozsik a vesztes világbajnoki selejtezőre. Ugyanakkor kijelentette, Magyarországon az utánpótlás és a profi foci is fejlődik.

"Az elmúlt tizenhat évben sok minden történt. Sportnemzet vagyunk, a sport a nemzetpolitika része. Fontos, hogy egészséges legyen a társadalmunk, a gyerekekkel meg kell szerettetni a sportot."

 

Bozsik Péter büszke a Fradira és a válogatottra

 

Bozsik kiemelte a Ferencváros és a válogatott fejlődését is.

A foci a szórakoztatóipar rész lett. Nézzük csak meg, micsoda bevételeket produkál a Fradi. A válogatott is fejlődik, a külhoni magyarok is követik a nemzeti csapatot. A sport miatt fontos a nemzeti kormány.

Bozsik Péter az eredmények között kiemelte, márciusban, a Galatasaray-Liverpool meccsen egyszerre három magyar - Sallai Roland, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos - lesz a pályán. Ez sporttörténelmi esemény lesz, ilyenre még nem volt példa.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu