Bozsik Péter: a sport miatt fontos, hogy nemzeti kormány legyen

Bozsik Péter labdarúgóedző is szót kapott Esztergomban a Háborúellenes Gyűlésen. A korábbi szövetségi kapitány szerint az elmúlt 16 évben sokat fejlődött a sport Magyarországon, s ennek a határon túl is vannak jelei.
Az Aranycsapat legendájának, Bozsik Józsefnek a fia bevallotta, a tavaly novemberi emlékek miatt nem lehetünk teljesen elégedettek.
Elégedettek soha nem lehetünk, gondoljunk csak az írek ellen a 96. percben kapott gólra
- utalt Bozsik a vesztes világbajnoki selejtezőre. Ugyanakkor kijelentette, Magyarországon az utánpótlás és a profi foci is fejlődik.
"Az elmúlt tizenhat évben sok minden történt. Sportnemzet vagyunk, a sport a nemzetpolitika része. Fontos, hogy egészséges legyen a társadalmunk, a gyerekekkel meg kell szerettetni a sportot."
Bozsik kiemelte a Ferencváros és a válogatott fejlődését is.
A foci a szórakoztatóipar rész lett. Nézzük csak meg, micsoda bevételeket produkál a Fradi. A válogatott is fejlődik, a külhoni magyarok is követik a nemzeti csapatot. A sport miatt fontos a nemzeti kormány.
Bozsik Péter az eredmények között kiemelte, márciusban, a Galatasaray-Liverpool meccsen egyszerre három magyar - Sallai Roland, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos - lesz a pályán. Ez sporttörténelmi esemény lesz, ilyenre még nem volt példa.
