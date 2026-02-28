Robog tovább a DPK országjárása, ma Esztergomban áll színpadra Orbán Viktor

Esztergomban folytatódik a digitális polgári körök (DPK) országjárása, a 11 órakor kezdődő Háborúellenes Gyűlésen színpadra áll Orbán Viktor miniszterelnök is. De részt vesz a DPK nagykövete, Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is.
A miniszterelnök várhatóan kiemelten foglalkozik a DPK országjárásán a Barátság kőolajvezeték ügyével. Pénteken a miniszterelnök már bejelentette, hogy magyar–szlovák vizsgálóbizottságot állítanak fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására. Továbbá felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy a magyar és szlovák ellenőröket engedje be, a Barátság kőolajvezetéket pedig indítsa újra.
Az utóbbi időszakban a jobboldali rendezvények egyértelműen a választásra való felkészülés jegyében teltek, azonban várható, hogy az esztergomi rendezvényen ez még hangsúlyosabban fog megjelenni. Így várható, hogy Orbán Viktor a felszólalásában részletesen beszél a választás tétjéről is. De jellemző, hogy a miniszterelnök részletesen foglalkozik az adott térségben megvalósuló fejlesztésekkel is.
Egy hete Békéscsabán rendeztek Háborúellenes Gyűlést, amelyen Orbán Viktor már részletesen foglalkozott a Barátság kőolajvezeték ügyével és azzal, hogy Ukrajna a magyar energiaellátást veszélyezteti. A kőolajvezeték leállítását az ukránok kezében lévő energiafegyvernek nevezte, ami energiaválságot idézett elő.
Ez súlyos dolog, és joguk sincs hozzá a társulási szerződések alapján. Ráadásul a vezetékről tudjuk, hogy alkalmas a kőolaj szállítására
– emelte ki a kormányfő.
Szerinte ilyenkor két dolgot lehet tenni: az egyik az, hogy meg kell védeni az országot. Magyarországon van olaj, így a támadást ki lehet védeni.
A békéscsabai gyűlésen a miniszterelnök szót ejtett a háború veszélyeiről is, amikor felidézte, hogy Békéscsabán nem kell hosszan beszélni arról, miért veszélyes a háború, miután 1944 szeptemberében 56 bombázó 607 bombát dobott le, ami száz életet követelt.
Az ukrajnai harcok kapcsán ismertette, hogy az EU annyi pénzt akar adni, hogy még két évig tartson a háború.
Ha a nyugat-európaiak ezt támogatnák, akkor ennek a háborúnak már vége lenne. Az európaiak szerint azonban ezt a háborút folytatni kell
– mutatott rá a kormányfő.
A Tisza Párt kapcsán Orbán Viktor elmondta, hogy egy magyar kormány, amely nem nemzeti alapokon áll, nemcsak beengedi Ukrajnát az unióba, hanem le fog mondani arról a vétójogról, amellyel ma képesek megvédeni a saját érdekeinket.
Erről szól a müncheni titkos paktum, amit néhány napja kötött a Tisza, Brüsszel és Kijev
− jelentette ki.
A DPK rendezvényei rendre nagy érdeklődés mellett zajlanak, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel. A DPK-gyűlések tematikája számos újítást hozott a kormánypártok kampányába. Az utóbbi hetekben tartott gyűléseken a miniszterelnök egy rövid beszéd után a közönség kérdéseire válaszolt. Ezzel az aktuális bel- és külpolitikai témák mellett kiemelt figyelem jutott a helyi ügyeknek is.
A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök tavaly szeptemberi, első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen. Az országjárás eddigi rendezvényei:
