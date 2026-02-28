Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Bencsik János szerint a legfontosabb, hogy az elmúlt évek eredményeit megőrizzük

bencsik jános
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 12:51
esztergomHáborúellenes Gyűlés
Az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen szólalt fel a képviselőjelölt.
A Tatai Medence országgyűlési-képviselőjelöltje azzal kezdte a felszólalását az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen, hogy vége van a szórakozásnak, most a munkára kell koncentrálni. Emlékeztetett, hogy ebben a vármegyében 35 évvel ezelőtt az összeomló szocializmus szinte mindent és mindenkit maga alá temetett.

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Bencsik János
Telt ház mellett zajlott az esztergomi Háborúellenes Gyűlés is
 Fotó: Polyák Attila / MW

A vármegyét közösen összefogva kellett újjáépíteni, csak Tatabányán 15 ezer új munkahelyet hoztak létre. Bencsik János szerint élet akkor van, ha van munka és az adja a megélhetést. A képviselőjelölt szerint most az a legfontosabb, hogy az elmúlt évek eredményeit megőrizzék.

Bencsik szerint sokan vannak, akik hosszú idő után most megint lángba akarják borítani a világot. Szerinte azonban a jövő csak a békét szerető és a békét szerző embereké. A fiatalokhoz szólva úgy fogalmazott:

Ti vagytok a következő nemzedék. Járjátok apáitok, nagyapáitok útját!

- zárta a beszédét Bencsik János.

