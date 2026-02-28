Bencsik János szerint a legfontosabb, hogy az elmúlt évek eredményeit megőrizzük

A Tatai Medence országgyűlési-képviselőjelöltje azzal kezdte a felszólalását az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen, hogy vége van a szórakozásnak, most a munkára kell koncentrálni. Emlékeztetett, hogy ebben a vármegyében 35 évvel ezelőtt az összeomló szocializmus szinte mindent és mindenkit maga alá temetett.

Telt ház mellett zajlott az esztergomi Háborúellenes Gyűlés is

Fotó: Polyák Attila / MW

A vármegyét közösen összefogva kellett újjáépíteni, csak Tatabányán 15 ezer új munkahelyet hoztak létre. Bencsik János szerint élet akkor van, ha van munka és az adja a megélhetést. A képviselőjelölt szerint most az a legfontosabb, hogy az elmúlt évek eredményeit megőrizzék.

Bencsik szerint sokan vannak, akik hosszú idő után most megint lángba akarják borítani a világot. Szerinte azonban a jövő csak a békét szerető és a békét szerző embereké. A fiatalokhoz szólva úgy fogalmazott:

Ti vagytok a következő nemzedék. Járjátok apáitok, nagyapáitok útját!

- zárta a beszédét Bencsik János.