Takáts Tamás óriási sikert aratott a Háborúellenes Gyűlésen

A Háborúellenes Gyűlések esztergomi állomását Takáts Tamás nyitotta meg, aki a legendás Karthago – Apáink útján című dalt adta elő. A közönség vastapssal fogadta a produkciót, sokak szemébe pedig könnyeket is csalt a több mint négy évtizedes sláger, amely ma is érvényes üzenetet hordoz a békéről és a múlt értékeiről. A gyűlés mai állomása sem a politikai vitákról szól, hanem arról, hogy a háború helyett a párbeszéd és az összefogás lehetőségére irányítsa a figyelmet.
A békepárti rendezvények állandó műsorvezetője, Rákay Philip elérzékenyülve szólalt meg a produkció után:
Nehéz most megszólalni, könny szökött sokunk szemébe. 1980-ban született ez a gyönyörű dal, és azóta is érvényes minden egyes sora. Köszönjük Takáts Tamás Máté Péter-díjas énekesnek ezt a megható, felemelő produkciót – remek ember és kiváló művész
– méltatta Rákay Philip a népszerű énekest. A kijelentés nagy tapsot kapott a jelenlévőktől, akik szerint az ilyen pillanatok mutatják meg, hogy a zene és a kultúra képes érzelmi hidakat építeni akkor is, amikor a világban feszültség tapasztalható.
A Háborúellenes Gyűlések korábbi állomásain egyébként más ismert művészek is felléptek már: Hevesi Tamás, valamint a rapzenei világ népszerű alakja, Curtis is énekelt a béke és a szabadság jegyében, a nagyszerű Radics Gigivel. A teljesség igénye nélkül, többek között Pataky Attila is fellépett, ami szintén emlékezetes pillanat volt.
A gyűlések célja egyértelműen nem az ellenzék által képviselt társadalmi szakadékok növelésére vagy a közhangulat hergelésére irányul a kormány részéről, hanem a figyelemfelhívás és a párbeszéd elősegítése: Békés küzdelem a szomszédban négy éve tartó háború eszkalációja ellen.
Az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen Takáts Tamás előadása ékesen bizonyította, hogy a zene és a művészet képes közösségi élményt nyújtani, és olyan gondolatokat ébreszteni, amelyek túlmutatnak a mindennapi politikai vitákon. És még csak ezután következik Orbán Viktor beszéde, amit rengeteg patrióta várt fokozott figyelemmel.
