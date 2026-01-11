Mohamed Szalah Szoboszlai jövőjéről beszél; Arne Slot sem ronthatja el

Mohamed Szalah tapasztalatból beszélt, amikor azt mondta, hogy magyar csapattársának innentől már a gyermekéről fog szólni az egész élete. Az egyiptomi szerint Szoboszlai Dominik kislánya megszületése óta valósággal szárnyal a pályán, most nyújtja élete legjobb teljesítményét. Szalah még 2014-ben élte át azt, amiről most Szoboszlaival kapcsolatban beszélt. Az egyiptominak ugyanis akkor született meg a kislánya, Makka.
Hallgatott a kritikusokra Arne Slot, aki a drukkerek szerint ártott Szoboszlai Dominiknak. A holland szakember az utóbbi időkben gyakran szerepeltette a jobb szélen a magyar játékost, emiatt halványabb lett a középpályás teljesítménye. Az Arsenal elleni, 0-0-ra végződő rangadón újra belső, támadó középpályásként játszhatott Szoboszlai, vagyis egyelőre visszatérhetett a szokott helyére.
Elhunyt Dudás Miki világbajnok kajakos, a 34 éves egykori sportolót holtan találták meg egy 18. kerületi lakásban. Előkerült egyik legmegrázóbb interjúja, amelyben élete legmélyebb pontjáról vallott. Dudás Miki 2018-ban más emberként tért vissza a kajakba azok után, hogy letöltötte doppingvétség miatti eltiltását. Ekkor beszélt arról, hogy sport nélkül, tétlenül depresszióval küzdött.
