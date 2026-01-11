Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
Mohamed Szalah Szoboszlai jövőjéről beszél; Arne Slot sem ronthatja el

szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 11. 21:45
arne slotmohamed szalah
Szoboszlai apaszerepben, Slot hallgatott a kritikákra, Dudás Miki megrázó vallomása. Ezek voltak a Bors legolvasottabb sport cikkei a héten.

Mohamed Szalah tapasztalatból beszélt, amikor azt mondta, hogy magyar csapattársának innentől már a gyermekéről fog szólni az egész élete. Az egyiptomi szerint Szoboszlai Dominik kislánya megszületése óta valósággal szárnyal a pályán, most nyújtja élete legjobb teljesítményét. Szalah még 2014-ben élte át azt, amiről most Szoboszlaival kapcsolatban beszélt. Az egyiptominak ugyanis akkor született meg a kislánya, Makka.
A részletekről ide kattintva olvashatsz. 

Szoboszlai Dominik kislánya születése óta szárnyal
Mohamed Szalah szerint Szoboszlai Dominik kislánya születése óta szárnyal Fotó: Sportsphoto/Allstar

Szoboszlai miatt kapott a drukkerektől Arne Slot

Hallgatott a kritikusokra Arne Slot, aki a drukkerek szerint ártott Szoboszlai Dominiknak. A holland szakember az utóbbi időkben gyakran szerepeltette a jobb szélen a magyar játékost, emiatt halványabb lett a középpályás teljesítménye. Az Arsenal elleni, 0-0-ra végződő rangadón újra belső, támadó középpályásként játszhatott Szoboszlai, vagyis egyelőre visszatérhetett a szokott helyére.

Hogy a drukkerek szerint miben hibázik Slot, arról ide kattintva olvashatsz. 

Leeds United v Liverpool - Premier League
Arne Slot ide-oda tologatja Szoboszlait Fotó: Molly Darlington

Dudás Miki depressziójáról vallott

Elhunyt Dudás Miki világbajnok kajakos, a 34 éves egykori sportolót holtan találták meg egy 18. kerületi lakásban. Előkerült egyik legmegrázóbb interjúja, amelyben élete legmélyebb pontjáról vallott. Dudás Miki 2018-ban más emberként tért vissza a kajakba azok után, hogy letöltötte doppingvétség miatti eltiltását. Ekkor beszélt arról, hogy sport nélkül, tétlenül depresszióval küzdött.

A részletekről ide kattintva olvashatsz.

Dudás Miki
Dudás Miki egyik legmegrázóbb interjújában úgy fogalmazott, teljesen elvesztette az élethez való kedvét / Fotó: Tumbász Hédi

 

 

