Nem vacakolt Szoboszlai Dominik, szomszédja fölé kerekedett

Ahogy a Liverpool egy tizenegyessel győzte le az Intert a Bajnokok Ligájában, úgy a Manchester City is egy büntetővel nyert a héten a Real Madrid ellen a legrangosabb európai kupasorozatban. A torna hivatalos Instagram-oldalán megkérdezték a szurkolókat, melyik gól tetszett nekik jobban, és ebben a versenyben Szoboszlai Dominik szomszédja, Erling Haaland fölé kerekedett.

Szoboszlai Dominik szomszédja, Erling Haaland fölé kerekedett Fotó: Eurasia Sport Images

Mint arról a Bors is beszámolt, a Liverpool a magyar középpályás 88. percben értékesített tizenegyesével győzte le kedden az olasz csapatot, másnap pedig a Manchester City egy 43. percben kiharcolt büntetőrúgással nyert a Real otthonában. A labda mögé Haaland állt oda, és magabiztosan vágta azt a kapuba.

A Bajnokok Ligája hivatalos Instagram-oldalán mindkét találatot kielemezték. Utóbbi esetben a norvég csatár tekintetét vették górcső alá, hogyan figyeli meg előbb a labdát, majd a kapus mozgását, mielőtt a hálóba talál. Szoboszlainál pedig azt mérték meg, hogy 104 km/órás sebességgel vágta a kapuba a labdát. A magyar középpályás tehát nem vacakolt, minden erejét beleadta a büntetőrúgásba.

Haaland vagy Szoboszlai?

– tették fel a kérdést a szurkolóknak, akik nem győzték kifejezni a véleményüket. A bejegyzésre rövid idő alatt több mint 300 komment érkezett.

A verseny érdekessége, hogy a két focista jó barátságot ápol egymással. Korábban csapattársak voltak Salzburgban, sőt, amikor Szoboszlai Liverpoolba szerződött, akkor azon a környéken talált magának ingatlant, ahol Haaland is lakik.

A szurkolók többsége végül a magyar középpályás mellett tette le a voksát, így Szoboszlai a szomszédja fölé kerekedett ebben a megmérettetésben. Hogy a Premier League-ben ki nevet majd a végén, az egyelőre kérdés, de ott most Haaland és a Manchester City jobban állnak, a tabella második helyét foglalják el – míg a Vörösök címvédőként jelenleg csak a középmezőnyben vannak.