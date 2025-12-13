Nem vacakolt Szoboszlai Dominik, szomszédja fölé kerekedett

Ahogy a Liverpool egy tizenegyessel győzte le az Intert a Bajnokok Ligájában, úgy a Manchester City is egy büntetővel nyert a héten a Real Madrid ellen a legrangosabb európai kupasorozatban. A torna hivatalos Instagram-oldalán megkérdezték a szurkolókat, melyik gól tetszett nekik jobban, és ebben a versenyben Szoboszlai Dominik szomszédja, Erling Haaland fölé kerekedett.
Mint arról a Bors is beszámolt, a Liverpool a magyar középpályás 88. percben értékesített tizenegyesével győzte le kedden az olasz csapatot, másnap pedig a Manchester City egy 43. percben kiharcolt büntetőrúgással nyert a Real otthonában. A labda mögé Haaland állt oda, és magabiztosan vágta azt a kapuba.
A Bajnokok Ligája hivatalos Instagram-oldalán mindkét találatot kielemezték. Utóbbi esetben a norvég csatár tekintetét vették górcső alá, hogyan figyeli meg előbb a labdát, majd a kapus mozgását, mielőtt a hálóba talál. Szoboszlainál pedig azt mérték meg, hogy 104 km/órás sebességgel vágta a kapuba a labdát. A magyar középpályás tehát nem vacakolt, minden erejét beleadta a büntetőrúgásba.
Haaland vagy Szoboszlai?
– tették fel a kérdést a szurkolóknak, akik nem győzték kifejezni a véleményüket. A bejegyzésre rövid idő alatt több mint 300 komment érkezett.
A verseny érdekessége, hogy a két focista jó barátságot ápol egymással. Korábban csapattársak voltak Salzburgban, sőt, amikor Szoboszlai Liverpoolba szerződött, akkor azon a környéken talált magának ingatlant, ahol Haaland is lakik.
A szurkolók többsége végül a magyar középpályás mellett tette le a voksát, így Szoboszlai a szomszédja fölé kerekedett ebben a megmérettetésben. Hogy a Premier League-ben ki nevet majd a végén, az egyelőre kérdés, de ott most Haaland és a Manchester City jobban állnak, a tabella második helyét foglalják el – míg a Vörösök címvédőként jelenleg csak a középmezőnyben vannak.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.