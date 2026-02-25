Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Séfek Séfe: kiakadt az egyik versenyző, feladta a küzdelmet

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 15:05
Tischler PetraKrausz GáborVomberg Frigyes
Áll a bál! Nem bírta az egyik leendő séf a kihívással járó feszültséget, és robbant!

Jelenleg épp a csapatfeladatoknál tart a Séfek Séfe versenye: ez bizony komoly kihívást jelent a leendő mesterszakácsoknak, akik közül van, aki nem is bírta a feszültséget.

Feszült pillanatokat hozott a Séfek Séfe legutóbbi adása
Bizony akad, amikor még Vomberg Frigyes, Krausz Gábor, vagy az újonnan érkező Tischler Petra is nagyokat néz: a Séfek Séfe 2026-os évada még nekik is tartogat meglepetéseket. Arra biztos nem számítottak, hogy ilyen hamar valaki elkezd konyhai eszközöket dobálni. A kettes pultnál például Molnár Dávid idegei pattantak el, és hajította le dühösen, fújtatva a merőkanalat. 

Engem már nem érdekel, nem csinálom ezt! 

- jelentette ki csalódottan. Vajon ez rögtön a Séfek Séfe végét is jelenti számára? Bizony kár lenne érte!

Séfek Séfe: Dávid kiakadt

