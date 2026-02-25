Séfek Séfe: kiakadt az egyik versenyző, feladta a küzdelmet

Jelenleg épp a csapatfeladatoknál tart a Séfek Séfe versenye: ez bizony komoly kihívást jelent a leendő mesterszakácsoknak, akik közül van, aki nem is bírta a feszültséget.
Bizony akad, amikor még Vomberg Frigyes, Krausz Gábor, vagy az újonnan érkező Tischler Petra is nagyokat néz: a Séfek Séfe 2026-os évada még nekik is tartogat meglepetéseket. Arra biztos nem számítottak, hogy ilyen hamar valaki elkezd konyhai eszközöket dobálni. A kettes pultnál például Molnár Dávid idegei pattantak el, és hajította le dühösen, fújtatva a merőkanalat.
Engem már nem érdekel, nem csinálom ezt!
- jelentette ki csalódottan. Vajon ez rögtön a Séfek Séfe végét is jelenti számára? Bizony kár lenne érte!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.