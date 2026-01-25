„Ezt is kipróbálom” – Szerelmi életéről vallott az olimpiák szépségkirálynője

A sporttörténelem egyik nagy visszatérője, Lindsey Vonn már az ötödik téli olimpiájára készül a Milánóban és Cortina d’Ampezzóban február 6-án kezdődő ötkarikás játékokon. Az olimpiai és világbajnok, 84-szeres Világkupa-győztes amerikai alpesísíző korábban már kétszer visszavonult, de most 41 évesen, térdprotézissel is újra csúcsformában versenyez.

Lindsey Vonn nélkül nem lenne igazi a téli olimpia

Fotó: AFP

Minden idők egyik legsikeresebb – és legszebb – sízőnője az újabb téli olimpiai szereplése előtt elárulta: most először készül szingliként a nagy viadalra.

Soha életemben nem voltam még szingli, mielőtt olimpiai játékokra mentem volna. Most örülök, hogy ezt is kipróbálom.

Igazán remek dolog, hogy egyelen férfi sem vonja el a figyelmemet, egyszerűen csak magamra tudok összpontosítani

– mondta Lindsey Vonn a SELF magazinnak.

Az első, 2024-es visszatérése négy év szünet után történt, a kétkedők megdöbbenésére újra a világelitben. Ezen a télen is már két Világkupa-sikert aratott a brutális sérüléssorozat, fájdalmak és térdprotézis-beültetés után is remekelő Vonn.

Lindsey Vonn a sztársportolókra bukik

A merészen szexi (olykor csak testfestéses akt-) képeiről is ismert, a téli olimpiák királynőjeként emlegetett Lindsey Vonn tehát most kivételesen egyedül él. Korábban Thomas Vonn síző felesége volt (tőle a máig használt vezetékneve, leánykori neve ugyanis Lindsey Kildow), majd a 2013-as válásuk után kapcsolata volt a golf botrányos előéletű világsztárjával, Tiger Woodsszal. A szakításuk után járt Kenan Smith egykori amerikaifutballistával, majd P. K. Subban jégkorongozóval már az eljegyzésük után lett vége az életársi kapcsolatuknak.