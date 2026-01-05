Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Ritkán látott fotókon a meghalt Dudás Miki - galéria

Dudás Miki
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 16:05
sportkarrierkajakgaléria
A 34 éves korában elhunyt kajakozó nagy sikereket ért el. A Dudás Miki sportkarrierjéről készült egyes felvételek mégis ritkábban kaptak reflektorfényt, mint a tévéműsorok, amelyekben szerepelt.
A legtöbb ember csak az olyan tévéműsorokban látta a 34 éves korában meghalt Dudás Mikit, mint a TV2 Farm VIP vagy a Szerencsekerék, pedig a korábbi kajakozóról a vizen és a dobogón készültek a legimponálóbb felvételek.

A Dudás Miki sportkarrierjéről készült egyes felvételek ritkábban kaptak reflektorfényt, mint a tévéműsorok, amelyekben szerepelt
Fotó: TV2

Ahogy arról a Bors elsőként számolt be, Dudás Mikit holtan találták meg egy 18. kerületi, második emeleti lakásban. A 34 éves egykori sportoló eddig tisztázatlan körülmények között hunyt el. Dudás mögött nagyszerű sporteredmények állnak, már fiatalon hatalmas jövőt jósoltak neki, ifjúsági világbajnok és Európa-bajnoki bronzérmes volt, majd a felnőttek között ezüstérmet szerzett az Eb-n, 2014-ben pedig aranyérmes lett a moszkvai vb-n.

Ritkán látott fotók az elhunyt Dudás Mikiről

Szolnok 20100515 Kajak Kenu 2010 Tavasz Rangsoroló verseny Dudás Miklós Fotó: Tumbász Hédi Nemzeti Sport
Szeged 20100529 Kajak Kenu 2010 Tavasz MOL Világkupa VK 2.nap 200méteres számok Dudás Miklós Fotó: Tumbász Hédi Nemzeti Sport
Szolnok 20110716 Kajak-kenu 2011 Országos bajnokság OB Dudás Miklós Fotó: Havran Zoltán Nemzeti Sport
Szeged 20120615 Kajak kenu 2012 Olimpiai válogató Dudás Miklós Fotó: Tumbász Hédi Nemzeti Sport
Szeged 20130512 Kajak kenu 2013 Világkupa VK Dudás Miklós Fotó: Oroszi Beáta Nemzeti Sport    
Szeged 20140524 Kajak Kenu 2014 Tavasz Világkupa VK előfutamok Dudás Miklós Fotó: Tumbász Hédi Nemzeti Sport
Szeged 20140525 Kajak Kenu 2014 Tavasz Világkupa VK Dudás Miklós Fotó: Tumbász Hédi Nemzeti Sport
Szeged 20140525 Kajak Kenu 2014 Tavasz Világkupa VK Dudás Miklós portré Fotó: Tumbász Hédi Nemzeti Sport
Szeged 20140608 Kajak kenu 2014 tavasz Válogató Maty ér Dudás Miklós Fotó: Veres Viktor Nemzeti Sport
Szeged 20140608 Kajak kenu 2014 tavasz Válogató Maty ér Dudás Miklós Fotó: Veres Viktor Nemzeti Sport
Budapest 20150207 Kajak kenu 2015 Aquaworld Kajak ergométer és medencés sárkányhajó verseny Dudás Miklós Fotó: Mirkó István Nemzeti Sport
Szeged 20180520 Kajak kenu 2018 Tavasz Világkupa VK Dudás Miklós Fotó: Tumbász Hédi Nemzeti Sport
Szeged 20180520 Kajak kenu 2018 Tavasz Világkupa VK Dudás Miklós Fotó: Tumbász Hédi Nemzeti Sport
Szolnok 20190618 Kajak kenu 2019 válogató verseny Dudás Miklós Balaska Márk Fotó: Koncz György Nemzeti Sport
