Ritkán látott fotókon a meghalt Dudás Miki - galéria

A legtöbb ember csak az olyan tévéműsorokban látta a 34 éves korában meghalt Dudás Mikit, mint a TV2 Farm VIP vagy a Szerencsekerék, pedig a korábbi kajakozóról a vizen és a dobogón készültek a legimponálóbb felvételek.

A Dudás Miki sportkarrierjéről készült egyes felvételek ritkábban kaptak reflektorfényt, mint a tévéműsorok, amelyekben szerepelt

Fotó: TV2

Ahogy arról a Bors elsőként számolt be, Dudás Mikit holtan találták meg egy 18. kerületi, második emeleti lakásban. A 34 éves egykori sportoló eddig tisztázatlan körülmények között hunyt el. Dudás mögött nagyszerű sporteredmények állnak, már fiatalon hatalmas jövőt jósoltak neki, ifjúsági világbajnok és Európa-bajnoki bronzérmes volt, majd a felnőttek között ezüstérmet szerzett az Eb-n, 2014-ben pedig aranyérmes lett a moszkvai vb-n.

Ritkán látott fotók az elhunyt Dudás Mikiről