Újabb rossz hírt kaptak a magyarok a kézilabda-Eb előtt

kézilabda
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 19:10
Itt az újabb kínos helyzet. A kézilabda-Eb előtt Bánhidi Bence is sérülésre panaszkodik.
Sorozatosak a sérülések a magyar válogatottban a kézilabda-Eb előtt. Miután Máthé Dominik és Krakovszki Zsolt biztosan nem játszanak a tornán, Imre Bence is szereplése is veszélyben van, most Bánhidi Bencéről derült ki: mindössze 70 százalékig vehető biztosra, hogy a Szeged beállója pályára lép a kristiansandi csoportmeccseinken. Ez pedig óriási érvágás. Vajon pótolható-e esetleges kiesése?

Bánhidi Bence (fehérben) kulcsember lehetne a kézilabda-Eb-n
Bánhidi Bence (fehérben) kulcsember lehetne a kézilabda-Eb-n / Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

 

Laurencz László korábbi szövetségi kapitányunk azt javasolta, azért ne írjuk le végleg a szegedi játékost.

A beálló posztján világklasszis a maga nemében, amellett nem csak támadóként remekel, de a védekezésből is kiveszi a részét. Mivel hetedik hete kezelik sérült, részlegesen szakadt hátsó térdszalagját, van még elég idő arra, hogy teljesen felépüljön. Amúgy Rodríguez kapitány a védekezésből teljesen kiveheti, és csak a gólszerzés maradna a fő feladata

– fogalmazott a szakember.

Rosta pótolhatná Bánhidit a kézilabda-Eb-n

A 297-szeres egykori válogatott Gyurka János úgy vélte, ha Bánhidi is kidől a sorból, az negatív irányba befolyásolja válogatottunk teljesítményét.

Az Európa-bajnokságok rendszerint lehetőséget kínálnak arra, hogy fiatal tehetségek letegyék a névjegyüket. A térdszalag nem játék, és bár gondos kezelést kap, megeshet, hogy Bánhidi nem játszhat. Viszont a beálló poszton a másik kerettag, Rosta Miklós megfelelően pótolhatja. Eddig Bánhidi árnyékában kevés játéklehetőséghez jutott, most itt az esély, csak élni illik vele

– nyilatkozta Gyurka. 

 

