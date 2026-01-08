Újabb rossz hírt kaptak a magyarok a kézilabda-Eb előtt

Sorozatosak a sérülések a magyar válogatottban a kézilabda-Eb előtt. Miután Máthé Dominik és Krakovszki Zsolt biztosan nem játszanak a tornán, Imre Bence is szereplése is veszélyben van, most Bánhidi Bencéről derült ki: mindössze 70 százalékig vehető biztosra, hogy a Szeged beállója pályára lép a kristiansandi csoportmeccseinken. Ez pedig óriási érvágás. Vajon pótolható-e esetleges kiesése?
Laurencz László korábbi szövetségi kapitányunk azt javasolta, azért ne írjuk le végleg a szegedi játékost.
A beálló posztján világklasszis a maga nemében, amellett nem csak támadóként remekel, de a védekezésből is kiveszi a részét. Mivel hetedik hete kezelik sérült, részlegesen szakadt hátsó térdszalagját, van még elég idő arra, hogy teljesen felépüljön. Amúgy Rodríguez kapitány a védekezésből teljesen kiveheti, és csak a gólszerzés maradna a fő feladata
– fogalmazott a szakember.
A 297-szeres egykori válogatott Gyurka János úgy vélte, ha Bánhidi is kidől a sorból, az negatív irányba befolyásolja válogatottunk teljesítményét.
Az Európa-bajnokságok rendszerint lehetőséget kínálnak arra, hogy fiatal tehetségek letegyék a névjegyüket. A térdszalag nem játék, és bár gondos kezelést kap, megeshet, hogy Bánhidi nem játszhat. Viszont a beálló poszton a másik kerettag, Rosta Miklós megfelelően pótolhatja. Eddig Bánhidi árnyékában kevés játéklehetőséghez jutott, most itt az esély, csak élni illik vele
– nyilatkozta Gyurka.
