Buzsik Borkáról ítéletet mondtak; Szoboszlai Dominik megkapta az örömhírt

A magyar női kézilabda-válogatott egyelőre menetel Hollandiában a világbajnokságon. A gárda négy győzelem után a japánok elleni döntetlennel bejutott a negyeddöntőbe, ráadásul 12 év után egy vb-n. Még a csoportban Klujber Katrin a svájciak legyőzése után korábbi edzőjének, Elek Gábornak üzent.
A teljes cikket ide kattintva tudod elolvasni.
A legenda szerint mindenkinek van hét hasonmása a világban – és úgy néz ki, hogy Szoboszlai Dominik felesége, most megtalálta a sajátját. A Redditen szúrták ki először a felhasználók, hogy Buzsik Borka meglepően hasonlít Adele-re, a világhírű brit énekesnőre. A rajongók kommentekkel árasztották el a közösségi oldalt: szerintük Buzsik Borka és Adele akár testvérek is lehetnének – és nem csak külsőre. Mindkét sztár kifinomult ízléssel bír, és egyaránt rajonganak a divatért.
A teljes cikket ide kattintva tudod elolvasni.
A Sunderland ellen ugyan nem jött össze a győzelem, de más miatt örülhetett csütörtökön Szoboszlai Dominik. A Liverpool 1-1-re végzett odahaza a bajnokságban, a magyar játékos pedig arról panaszkodott, hiába tesznek meg mindent, nem tudnak kilábalni a gödörből. Aztán ránézett az Instagram-oldalára és rögtön jobb kedve lett picit.
A részleteket ide kattintva tudod elolvasni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.