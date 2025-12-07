Buzsik Borkáról ítéletet mondtak; Szoboszlai Dominik megkapta az örömhírt

Menetelnek a kézisek

A magyar női kézilabda-válogatott egyelőre menetel Hollandiában a világbajnokságon. A gárda négy győzelem után a japánok elleni döntetlennel bejutott a negyeddöntőbe, ráadásul 12 év után egy vb-n. Még a csoportban Klujber Katrin a svájciak legyőzése után korábbi edzőjének, Elek Gábornak üzent.

A teljes cikket ide kattintva tudod elolvasni.

Japán ellen a legvégén egyenlítettek a kézisek Fotó: Szigetváry Zsolt

Buzsik Borka hasonmása

A legenda szerint mindenkinek van hét hasonmása a világban – és úgy néz ki, hogy Szoboszlai Dominik felesége, most megtalálta a sajátját. A Redditen szúrták ki először a felhasználók, hogy Buzsik Borka meglepően hasonlít Adele-re, a világhírű brit énekesnőre. A rajongók kommentekkel árasztották el a közösségi oldalt: szerintük Buzsik Borka és Adele akár testvérek is lehetnének – és nem csak külsőre. Mindkét sztár kifinomult ízléssel bír, és egyaránt rajonganak a divatért.

A teljes cikket ide kattintva tudod elolvasni.

Buzsik Borka is megtalálta hasonmását, több millióan ismerik a világsztárt Fotó: BORS

Szoboszlai és a milliók

A Sunderland ellen ugyan nem jött össze a győzelem, de más miatt örülhetett csütörtökön Szoboszlai Dominik. A Liverpool 1-1-re végzett odahaza a bajnokságban, a magyar játékos pedig arról panaszkodott, hiába tesznek meg mindent, nem tudnak kilábalni a gödörből. Aztán ránézett az Instagram-oldalára és rögtön jobb kedve lett picit.

A részleteket ide kattintva tudod elolvasni.