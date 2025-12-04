Betelt a pohár a liverpooli vezetőknél, Arne Slot sorsáról tárgyalnak

A Liverpool 1-1-re végzett otthon a Sunderlanddel az angol labdarúgó-bajnokság 14., hétközi fordulójában. A címvédő hazai csapat próbálta irányítani a játékot, de nehezen került helyzetbe, mert a vendégek szervezetten futballoztak. Sőt, a Sunderland szerezte a meccs első gólját, amit a 81. percben Wirtz egyenlített ki. Alighanem ezzel "lopott" némi időt Arne Slot edzőnek, aki ezzel az eredménnyel semmit sem javított a helyzetén. Csapata gyenge teljesítményt nyújtott, és újabb csalódást okozott az Anfield Roadon.
Sőt, egy bennfentes szerint egyre inkább megkérdőjelezik, hogy ő maradjon-e a Liverpool edzője.
Úgy fest, a vezetők szerint nem tudja kivezetni a csapatot a gödörből. Sőt, egyre inkább mélyül a válság, mert a Sunderland ellen semi sem utalt arra, hogy vele előrébb léphetnek.
Arne Slot pozíciója jelenleg komoly vizsgálat alatt áll. Megbízható forrásainktól a @LFC -nél hallottuk, hogy egyértelműen nem olyan biztos a helye, mint ahogy ő gondolja.
- írta a Liverpool-Sunderland (1-1) meccs után a 686 ezer követővel rendelkező Indykaila News X-oldal, ami arra utalhat, hogy a sorsáról tárgyalnak.
A Liverpool a nyolcadik helyen áll, 11 pont a hátránya az éllovas Arsenal mögött.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
