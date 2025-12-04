Szoboszlai szomorkodott a meccs után, majd hatalmas örömhírt kapott

A Liverpool 1-1-es döntetlent játszott a Sunderlanddel a Premier League 14., hétközi fordulójában. Az angol rekordbajnok nehéz helyzetben van: bár a legutóbb a West Ham ellen sikerült győzelmet aratni, Arne Slot csapata ismét hullámvölgybe került. Szoboszlai Dominik a mérkőzés után a Spíler TV-nek nyilatkozott, ahol kendőzetlen őszinteséggel beszélt a csapat teljesítményéről.
A magyar válogatott csapatkapitányán érezhető volt a csalódottság, majd kifejtette, ő sem érti mi lehet a baj a csapatával.
Tök őszintén, nincs bennem jó érzés, mert itthon azért szebben és sokkal jobban kéne játszanunk, és sokkal jobban tudunk is játszani. Megvannak a játékosaink hozzá, megvan a minőségünk hozzá, megvannak a szurkolóink hozzá, megvan minden hozzá, hogy egy ilyen mérkőzést három ponttal zárjunk.
- mondta Szoboszlai Dominik, majd így folytatta:
"A West Ham elleni meccset sem mondanám gördülékenynek, ott is végigküzdöttük az egész meccset, és sokáig azért 1-0 volt. Az utolsó pár percben sikerült még egy gólt szereznünk, de nem hiszem, hogy az elmúlt időszakban volt gördülékeny mérkőzésünk" - nyilatkozta a Liverpool-sztárja, aki szerint minden meccsen csak a győzelem az elfogadható ha a Liverpool számára. "
Most ezt tudjuk magunkkal vinni, hogy nem estünk össze és tudtunk válaszolni. Folyamatosan nyomtunk, helyzeteink voltak, beadások, szögletek, és a végén sikerült az egy pontot is megtartani. Ha a Liverpoolban játszol, akkor minden meccsen csak a győzelem elfogadható.
- zárta Szoboszlai, aki a Spíler Tv-nek adott nyilatkozatát az Origo vette észre.
Az éles szemű rajongók kiszúrhatták, hogy a mérkőzés után a magyar focista átlépte a 4 millió követőt Instagramon.
Szoboszlai oldala egyre csak növekszik, és mióta a szurkolók őt sejtik a Liverpool leendő csapatkapitányának, a szurkolók valósággal megrohamozták a profilját.
