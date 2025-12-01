"Biztos igaza van" - Budapestre üzent a kézilabda-válogatott sztárja

Három győzelemmel, hibátlanul zárta a világbajnokság csoportkörét a női kézilabda-válogatott. Az együttes a záró meccsen 32-25-re verte Svájcot, ezzel eldőlt, hogy a mieink a maximális, 4 pontot viszik magukkal a középdöntőbe.
A Magyarország-Svájc meccs elején az esélytelenebb Svájc meglépett, a mieink csak a 40. perctől vették át a vezetést. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a találkozó után arról beszélt, mi okozta a rosszabb kezdést.
Az első félidőben nem mertünk lőni, nem alakultak ki helyzetek. A folytatásban fizikálisan jobbak voltunk, ahogy vártuk, elfáradtak a svájciak. Lépésről lépésre haladunk, az első emeleten vagyunk, de három emeletes a ház.
A budapesti stúdióból Elek Gábor szakértő is arról beszélt, nem alakítottunk ki jó lövőhelyzeteket.
"Biztos igaza van"
- üzent korábbi edzőjének Klujber Katrin, a magyar csapat sztárja, aki tudja, most már nehezebb dolgunk lesz a vb-n.
" A folytatásban nehéz lesz minden mérkőzés, de erősnek kell lennünk hátul és okosak támadásban."
A középdöntőben hat csapatból az első kettő jut be a negyeddöntőbe.
A csoportban Dánia, Románia és Japán vár a mieinkre, szerdán a románok ellen kezdünk.
