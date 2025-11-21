„Egyre feljebb kerül az európai rangsorban" - óriási formában van a magyar válogatott sztárja

Az újjászervezett szerb válogatott sem tudott ellenállni a magyar női kézilabda-válogatottnak, mely a norvégiai Straumében rajtolt vb-előkészületi torna első fordulójában 29-25-re nyert. A siker egyik fő részese a 23 éves Albek Anna, akit minden idők legjobb magyar férfi kézilabdázója, Kovács Péter évekkel ezelőtt felfedezett magának.

Albek Anna kulcsfigurája lehet a magyar női kézilabda-válogatottnak / Fotó: Szabó Miklós

Kovács Péter: Albek elkapta a fonalat

- Amikor a Nemzeti Kézilabda Akadémiánál dolgoztam a fiúkkal, feltűnt az ugyanabban a klubban szereplő Albek Anna, akinek erős átlövéseiben szép jövőt sejtettem. Jó megérzés volt, hiszen jobboldali átlövőként egyre feljebb kerül az európai rangsorban – mondta a Borsnak Kovács.

Anna felszabadultsága példa értékű. Esetében lényeges, hogy mindig jól választ magának klubot, szisztematikusan építi fel a karrierjét. Megfigyeltem, amikor nem jut rendszeres játéklehetőséget, az visszaveti a formájában. A két szakvezető, a szövetségi kapitány Golovin Vlagyimir, illetve a Metznél Emmanuel Mayonnade sok lehetőséget ad neki

Női kézilabda-válogatott: A Metz-légiós vb-kulcsfigura lehet

Ezekből fakadóan a november 27. és december 14. között soros német-holland vb-n Albek lehet a fő ütőkártyánk? - vetettük fel Kovácsnak.

Mivel abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy gyenge riválisokkal - Szenegál, Irán, Svájc – kezdjük a tornát, azt tippelem, hogy Albek kellőképpen belövi magát a későbbi fontosabb találkozókra is. Azt hiba lenne előre leszögezni, hogy ő lesz az idei vb-n együttesünk kulcsfigurája, de közel járhat ehhez. Merem remélni, hogy a straumei torna szombati versenynapján a rendező háromszoros olimpiai bajnok norvégokra is ráijeszt

– tette hozzá a sportági legenda.