Nagy a baj, ők öntenek most lelket Szoboszlai Dominikba

Megint Szoboszlai Dominik volt a csapat legjobbja, a Liverpool mégis 4-1-es vereséget szenvedett a PSV ellen a Bajnokok Ligájában. A magyar középpályás hiába játszik kiválóan az egész szezonban, a Vörösök az elmúlt 12 meccsükből kilencet elveszítettek, amit Szoboszlainak már csak azért is nehéz lehet feldolgoznia, mert a magyar válogatottal lemaradt a jövő évi világbajnokságról. Ilyen nehéz helyzetben egy családi háttér nyújtja a legnagyobb támogatást egy profi sportolónak.

Nehéz pillanatok: Szoboszlai Dominik hiába játszik kiválóan, a magyar válogatottal lemaradt a vb-ről, a Liverpoollal pedig sorozatban veszítik el a meccseket / Fotó: Soccrates Images

Szoboszlai Dominik jó játékosokra jellemzően teljesít

A vesztes csapatban is mindig vannak jó teljesítményt nyújtó játékosok, de ez sokszor nem elég ahhoz, hogy a csapat sikeres legyen

– fogalmazott Nagy Sándor sportpszichológus a Borsnak. Hozzátette, a jó játékosokra az a jellemző, hogy akkor is magas szintű, stabil teljesítményre képesek, ha ez nem jár a csapat győzelmével. Ez pedig tökéletesen illik Szoboszlai Dominikra.

A szakember szerint a magyar középpályás – annak ellenére, hogy más a közeg és a játszótársak – az egyéni feladatát jól meg tudja oldani klubcsapatában és a válogatottban egyaránt. Ez azonban nem elég az csapat sikeréhez.

Egyedül nehéz befolyásolni a csapatfolyamatokat

– fűzte hozzá Nagy Sándor. A sportpszichológus elmondta, egyre több sportoló, labdarúgó fordul szakemberhez még azelőtt, hogy a karrierje nehézségekbe ütközne. Ha viszont valaki mégis eljut egy mélypontra, a családi háttér nagyon fontos szerepet kaphat.

Nagy Sándor sportpszichológus szerint a jó játékosokra az a jellemző, hogy akkor is magas szintű, stabil teljesítményre képesek, ha ez nem jár a csapat győzelmével / Fotó: Tumbász Hédi

Egy családi háttér jó támogatás tud lenni. A pozitív életesemények pedig még több motivációt és feltöltődést adnak egy profi sportolónak

– fogalmazott a szakember. Szoboszlai Dominiknak pedig utóbbiból bőven kijutott idén, hiszen felesége, Buzsik Borka világra hozta első gyermeküket. A családtagjai is önthetnek tehát lelket ebben a nehéz időben a Liverpool középpályásába.

Nagy Sándor hozzátette, ha egy sportolónak még nincsen családja, és rendszeresen bulizik, szórakozik, az pedig éppen ellenkezőleg, negatív hatással lehet a teljesítményre. Ahogy a sportpszichológus fogalmazott, egy profi sportoló nemcsak a pályán profi.